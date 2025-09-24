Yhdysvaltain presidentti yllätti jälleen kerran, ja ainakin Kremlissä näyttävät pasmat menneen vähäksi aikaa sekaisin, kirjoittaa MTV Uutisten päätoimittaja Ilkka Ahtiainen.

Kuka vielä muistaa Münchenin turvallisuuskokouksen viime helmikuussa? Kokouksen alla Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth paalutti maansa linjan Venäjän ja Ukrainan sodan lopettamiseksi: Ukrainan pitää suostua alueluovutuksiin eikä maan Nato-jäsenyydestä neuvotella.

Samoihin aikoihin presidentti Donald Trump kertoi puhuneensa puhelimessa – ensin Vladimir Putinin ja vasta sen jälkeen Volodymyr Zelenskyin kanssa. Se oli marssijärjestys silloin, ja Trump tuntui uskovan pikaiseen rauhaan. Hänen kivikova linjansa Ukrainan suhteen huipentui helmikuun lopussa, kun hän ryöpytti Oval Officessa Zelenskyiä yhdessä varapresidentti J. D. Vancen kanssa.

Venäjällä hykerreltiin, Euroopassa vaikeroitiin.

Venäjän asevoimille lyttäys

Nyt veisataan toista virttä.

Truth social -postauksessaan Trump luki madonluvut Venäjän talouden tilasta ja sotilaallisesta kyvystä. Hän esitti, että Ukraina saattaa sodan edelleen pitkittyessä saavuttaa vanhat rajansa, siis ne, jotka Venäjä ylitti jo vuonna 2014 aloittamallaan aggressiolla.

Siinä missä Trumpin ja hänen hallintonsa Ukraina-kommentit hätkähdyttivät viime talvena, niin samalla mitalla ne hätkähdyttävät nyt.

Zelenskyi on kommentoinut Trumpin ulostuloja ilahtuneesti, joskin pientä hämmennystä on aistittavissa.

Venäjällä ensi kommentit ovat vaihdelleet hapuilevista suorastaan omituisiin. Maan taloustilannetta koskevan murska-arvion Kreml pyrki vain kiistämään. Ja kun Trump postauksessaan kutsui Venäjää paperitiikeriksi, Kremlin tiedottaja vastaa, että Venäjää on tavattu kuvata karhuksi, ei tiikeriksi.

Trump myönsi virheen

Trumpin Venäjä-kommenteissa kannattaa kiinnittää huomio kolmeen asiaan. Ensinnäkin hän on – ehkä ensi kertaa julkisesti – myöntänyt tehneensä virhearvion. Jo Britannian-vierailullaan viime viikolla hän sanoi lehdistötilaisuudessa, että sodan lopettaminen on vaikeampaa kuin hän oli kuvitellut.

Toisekseen hän tökkii nyt Putinia tämän herkille alueille. Truth socialissa hän kyseenalaisti Venäjän aseman globaalina pelurina lyttäämällä sen kyvyn sotakentällä ja etenkin osoittamalla suorasukaiseen tyyliin Venäjän perimmäisen ongelman: pakotteet kuristavat sen taloutta, ja sodan pitkittyminen vie sen yhä ahtaammalle. "Putin ja Venäjä ovat ISOISSA ongelmissa, ja Ukrainan on nyt aika toimia", Trump kirjoitti.

Kuten aina, Trumpin puheet ja kirjoitukset jättävät sijaa tulkinnoille. Trump korosti sekä Naton että EU:n roolia Ukrainan tukijoina, mikä voi tarkoittaa hyvää. Yhdysvallat on kaikesta äksyilystään huolimatta edelleen Natossa ja sen tärkein jäsenvaltio. EU puolestaan on tähän asti saanut Trumpilta lähinnä halveksuntaa, mutta nyt hän tunnustaakin sen merkityksen konfliktin ratkaisussa.

Pieni epäilyksen siemen silti jää itämään. Yhdysvaltain omasta roolista sodan lopettamisessa Trump ei mainitse postauksessa mitään. Se voi olla silkka vahinko tai sitten kätketty viesti eurooppalaisille: kustantakaa itse oma sotanne.

