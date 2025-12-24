Venäjä sanoo jatkavansa yhteydenpitoa hyvin pian.

Venäjä on kommentoinut rauhansuunnitelmia.

Kremlin mukaan Venäjä määrittelee nyt kantansa ja jatkaa yhteydenpitoa hyvin pian.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov painotti, ettei Venäjä kommentoi median välityksellä rauhansopimuksen luonnoksia.

Ukrainan presidentin Volodomyr Zelenskyin mukaan Yhdysvallat on jouluaattona toimittanut Venäjälle Ukrainan ja Yhdysvaltojen uuden 20-kohtaisen rauhansuunnitelman.

Rauhansuunnitelmaan on kirjattu muun muassa "artikla 5. kaltaiset turvatakuut" ja Ukrainan mahdollinen tuleva EU-jäsenyys.

Ukraina ja Yhdysvallat ovat kuitenkin yhä kahdesta kohdasta, mukaan lukien alueluovutuksista, eri mieltä.

Lisää rauhansuunnitelmasta voi lukea täältä tai alle olevasta linkistä.

Peskov myös sanoi, että presidentti Vladimir Putinin lähettiläs ja rauhanneuvottelija Kirill Dmitriev on raportoinut Miamin matkansa tuloksista presidentille.

Dmitriev tapasi Miamissa Yhdysvaltojen edustajia. Myös Yhdysvaltojen ja Ukrainan edustajat tapasivat Miamissa.

Venäjä on tähän mennessä hylännyt useita rauhansuunnitelmia ja tulitaukoehdotuksia.