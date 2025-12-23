Venäjän sodanjohto toimittaa Putinille jatkuvasti turhan ruusuista kuvaa sotatapahtumista. Tämä myös muokkaa Venäjän suhtautumista käynnissä oleviin rauhanneuvotteluihin, arvioi amerikkalainen ajatushautomo ISW.

Väärennetyt raportit muovaavat Venäjän presidentti Vladimir Putinin ymmärrystä sodan todellisuudesta, kertoo The Institute for the Study of War -ajatushautomo (ISW) Ukrainan sotaa seuraavassa päivittäisraportissaan.

ISW kertoo raportissaan esimerkkejä yhdysvaltalaisten tiedotusvälineiden eilisistä uutisista. Financial Timesin mukaan sodan etenemisen raportoinnista presidentille vastuussa olevan asevoimien esikunnan päällikkö Valeri Gerasimovin kautta Putinille päätyy liian "ruusuinen kuva" sodasta. Tämän seurauksena Putin uskoo yhä Venäjän voivan voittaa sodan voimalla.

Lue myös: Venäjän yöllinen ilmahyökkäys katkaisi sähköjä laajoilta alueilta Ukrainassa

Financial Times toisaalta uutisoi, että Putin tapaa säännöllisesti luotettuja henkilöitä, jotka kertovat toisenlaista viestiä sodasta – siitä on tullut kasvava rasite Venäjän taloudelle.

Washington Post kertoi eilen venäläisviranomaisen lausunnosta, jonka mukaan pankkikriisi on maassa mahdollinen. Lehden mukaan lähde "ei edes halua ajatella sodan jatkumista saati kärjistymistä".

Toinen Washington Postin lähteistä uskoo, että vuodesta 2026 tulee Venäjälle "ensimmäinen vaikea vuosi" sitten suurhyökkäyksen alun 2022. Tämän ei kuitenkaan arvioida johtavan suuriin sosiaalisiin tai poliittisiin ongelmiin.

Valehtelun kulttuuri

Lehtien kertoma vastaa ISW:n omia avoimista lähteistä tekemiä havaintoja Venäjän asevoimissa vallalla olevasta valehtelun kulttuurista. Talousvaikeuksista kerrotaan kuitenkin enenevässä määrin rehellisesti Putinille.

Venäjän keskuspankin johtaja Elvira Nabiullina ja valtiovarainministeri Anton Siluanov ovat varoittaneet Kremliä Venäjän resurssien hupenemisesta. Esimerkiksi öljy- ja kaasutulojen osuus valtion tuloista on putoamassa rajusti.

Toistaiseksi sotasaavutusten hehkutus on pudonnut hedelmällisempään maaperään. Se on ollut sitä, mitä Putin on halunnutkin kuulla, mikä osaltaan ruokkii valheiden kierrettä.

– Virheelliset taisteluraportit, joita Putin saa, vahvistavat todennäköisesti hänen jo pitkään itsekin lietsomaansa teoriaa voitosta Ukrainassa. Ajatusmallin mukaan Venäjän armeija ja talous kestävät pidempään kuin Ukraina ja lännen tuki Ukrainalle, ISW summaa.

3:58 Katso myös: Tästä ei mennä. Ukrainan linnoituksista pysäyttävä video.

Näkyy rauhanneuvotteluissa

Putinin usko Venäjän väistämättömään voittoon näkyy suoraan myös rauhanneuvotteluissa. Venäjä on jatkuvasti tehnyt maksimaalisiksi kuvattuja vaatimuksia Ukrainalta.

Miamissa viikonloppuna toistaiseksi päättyneet rauhanneuvottelut eivät johtaneet kaivattuun tulokseen.

Jotain Yhdysvaltojen kätilöimissä neuvotteluissa kuitenkin saavutettiin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi tänään, että Ukraina ja Yhdysvallat ovat saaneet aikaiseksi keskinäisiä luonnoksia sodan lopettamiseksi muun muassa turvatakuista.

Venäläiskommenttien perusteella rauha on silti kaukana. Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov sanoi tapaamisten jälkeen, että hidasta edistymistä oli havaittavissa, mutta Kremlin puhemies Dmitri Peskov luonnehti keskusteluja astetta tylymmin: läpimurtoa ei Miamissa nähty.