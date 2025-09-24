Suomen ulkoministeri Elina Valtonen pitää Donald Trumpin käänteentekevää Venäjä-kommenttia hyvänä viestinä.

Donald Trump ilmoitti tiistaina uskovansa, että Ukraina voi EU:n ja sotilasliitto Naton avulla saada takaisin kaikki Venäjälle menettämänsä alueet. Aiemmin Trump on antanut hyvin ristiriitaisia lausuntoja Ukrainasta ja puhunut imartelevasti Venäjästä.

– Tämä on täyskäännös aikaisempaan, mitä Trumpin hallinnosta on sanottu. Ja Trumpin sanoma tuli heti sen jälkeen, kun hän oli tavannut New Yorkissa kahden kesken (Ukrainan presidentti) Volodymyr Zelenskyin, kirjeenvaihtaja Mari Karppinen totesi paikan päällä tänään aamulla Suomen aikaa.

Ulkoministeri Elina Valtonen antoi oman näkemyksensä Trumpin kommentista MTV:n Seitsemän uutisissa suoraan New Yorkista.

– Hyvä viesti kaikkinensa, koska tuntuu, että Trump on ymmärtänyt, että Venäjän uhka on todellinen, eikä se halua lopettaa sotaansa. Mutta vastaavasti Ukrainan tilanne ei ole mitenkään mahdoton tai lohduton, Valtonen analysoi Trumpin puheita.

Trumpin tuoreinta kommenttia on nimitetty jopa käännekohdaksi.

– Käänteitähän tässä on riittänyt viimeisen kahdeksan kuukauden aikana. Tilanne on joka tapauksessa se, että Euroopan pitää tehdä enemmän mitä tulee Ukraina-tukeen, omaan puolustukseen ja pelotteen rakentamiseen, mutta myös talouspakotteisiin. Tässä on nyt hyvää vuoropuhelua Yhdysvaltojen kanssa siitä, mitä vielä voimme tehdä heikentääksemme Venäjän sotakoneistoa, Valtonen jatkoi.

Katso videolta, miten toiveikas Elina Valtonen on Ukrainan aselevon suhteen.