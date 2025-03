Trump puski Zelenskyin selkä seinää vasten – tutkija: Ukraina vaarassa menettää lisää alueita

Presidentti Donald Trump ilmoitti, että Yhdysvallat keskeyttää kaiken sotilaallisen avun Ukrainalle. Ukrainalla on edessään piinaviikot.

Päätös oli jatkoa Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin viime perjantaiselle, katastrofaaliselle tapaamiselle Valkoisessa talossa.

Zelenskyi sai Valkoisessa talossa Trumpilta ja varapresidentti J. D. Vancelta kovan ripityksen, joka päättyi ennen kuin maat ehtivät allekirjoittaa maiden välisen niin kutsutun mineraalisopimuksen.

Ukrainalla voi olla edessään piinaviikot ja -kuukaudet. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Iro Särkkä arvioi, että Yhdysvaltain tuen katkaisulla on valtavan suuri merkitys sotatilanteeseen.

– Yhdysvallat on ollut suurin yksittäinen Ukrainan tukija sodassa. Se on iso menetys ja tulee vaikuttamaan Ukrainan mahdollisuuksiin selviytyä seuraavat viikot ja kuukaudet.

Jo ennen aseavun keskeyttämistä, Trump antoi ymmärtää, että Zelenskyin tulisi esittää julkinen anteeksipyyntö.

Lisäksi Valkoisen talon isäntä on tehnyt selväksi, että Ukrainan presidentin asenteen rauhaa kohtaan on muututtava, tai Zelenskyin on väistyttävä.

Iro Särkän mukaan etenkin ilmapuolustus on yksi suuri kysymys amerikkalaisten aseiden virran katketessa.

Eräs tärkeimmistä Ukrainan käyttämistä it-järjestelmistä on amerikkalainen Patriot, jolla voidaan ampua alas muun muassa ballistisia ohjuksia.

Lisäksi jatkuva sota vaatii loputonta ammusten virtaa.

– Mistä saadaan korvaavia asejärjestelmiä ja ammustuotanto on toinen asia. Ammusten kulutus on vain niin valtavaa.

Häämöttääkö pakkorauha?

Särkän mukaan Ukrainaa painetaan nyt selkä seinää vasten, jotta maa myöntyisi Donald Trumpin rauhansuunnitelmaan, ja rauhanehtoihin, jotka eivät ole maan kannalta optimaalisia.

Tutkija kuitenkin muistuttaa, ettemme tällä hetkellä tiedä, mitä Venäjä sovussa saa tai onko Kreml saamassa läpi keskeiset vaatimuksensa.

– Tietysti mitä pidemmälle tilanne tästä etenee, sitä monimutkaisemmaksi se muuttuu. Jos taisteluja käydään edelleen, voi hyvin olla, että menetetään lisää alueita, ja saadaanko niitä enää takaisin?

Särkkä nostaa esiin presidentti Zelenskyin aiemmin antamat arviot, joiden mukaan maa kestäisi puolisen vuotta ilman Yhdysvaltain tukea.

Tilanne rintamalla on kuitenkin Ukrainan kannalta heikentynyt eikä mitään tarkkoja aikamääreitä voi antaa. Ukraina kärsii myös miehistöpulasta.

Ehtiikö Eurooppa hätiin?

Euroopan maat ovat ainakin sanojen tasolle ryhtyneet toimeen. Keskeiset johtajat kokoustivat Lontoossa ja EU kaavailee esimerkiksi yhteisvelkaa puolustusinvestointeihin.

EU-komission puheenjohtaja Ursula Von der Leyen kertoi tänään viiden kohdan suunnitelmastaan Euroopan uudelleenaseistamiseksi.

Britannia ja Ranska puolestaan ovat ottaneet vetovastuuta Ukrainan tukemisesta Yhdysvaltain muutettua radikaalisti suhtautumistaan Ukrainaan.

Tutkijan mukaan Euroopan ottamat askeleet ovat tärkeitä toimenpiteitä, mutta ne eivät ole nopeasti vaikuttavia.

– Oleellista Ukrainan osalta olisi pystyä käymään taistelut tasapainoisesti ja vastustamaan (Venäjää).

– Mekanismit kehittävät osaltaan Euroopan puolustuskykyä pitkällä aikavälillä, mutta kyllä se aika pitkässä juoksussa on, että alkaa tapahtua konkreettisesti.

Riittääkö Starmerin ja Macronin charmi?

Ranskalla ja Britannialla on lisäksi täysi työ vakuuttaa Trump siitä, että Eurooppa tulee ottaa mukaan rauhanprosessiin ja neuvottelupöytiin.

Trumpin pakeilla ovat käyneet vuorollaan jo Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Britannian pääministeri Keir Starmer.

Ranskan ja Britannian suhteita Yhdysvaltoihin Iro Särkkä kuvaa erinomaisiksi. Brittien ja yhdysvaltalaisten puolustusyhteistyötä tutkija kuvaa erittäin läheiseksi.

– Voidaan sanoa, että britit ovat Yhdysvaltain tärkein liittolainen Euroopassa.

– Toistaiseksi siinä on onnistuttu, että viedään viestiä Yhdysvaltoihin, että Euroopan ja Ukrainan asia on tärkeä.

Euroopan näytön paikka tulee varsinkin seuraavassa vaiheessa, jos tulitauko saadaan aikaiseksi.

Tutkija nostaa esiin oleellisen kysymyksen: millaisia tulitauko tai turvatakuut sitten olisivat käytännössä.

– Starmer on itse sanonut, että britit ovat tarvittaessa valmiita lähettämään joukkoja Ukrainan maaperälle ja ilmatilaan koneita. Mutta Starmerin mukaan he tarvitsevat pelotteen Yhdysvalloista.

– Puhutaanko perinteisistä rauhanturvajoukoista, mitä itse epäilen, vai itse asiassa pelotejoukoista? Siinä vaiheessa, kun rauha on saatu solmittua, USA tulee olemaan tärkeässä asemassa.

8:54 Katso myös koko Iro Särkän haastattelu.