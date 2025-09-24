Pääministeristä Trump näytti selkeästi, missä rajaa menee.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo MTV Uutisille, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lähetti vahvan viestin Venäjän presidentille Vladimir Putinille eilisessä puheessaan YK:n yleiskokouksen yhteydessä.

– Minusta eilisessä puheessa viesti Venäjälle oli selvä, nyt on aika lopettaa sota Ukrainassa. Trump uskoo vahvasti jälleen lännen yhtenäisyyteen Ukrainan tukena, arvioi pääministeri.

Trump ilmoitti tiistaina uskovansa, että Ukraina voi EU:n ja sotilasliitto Naton avulla saada takaisin kaikki Venäjälle menettämänsä alueet mukaan lukien Krimin niemimaan.

Onko tällä viestillä mitään merkitystä, välittääkö Putin tällaisesta?

– Kyllä sillä on pakko olla merkitytä, koska Yhdysvaltain presidentti on maailman vaikutusvaltaisin ihminen. Silloin kun viesti on näin voimakas, tosin hänen tavallansa ilmaistuna, niin sillä on pakko olla merkitystä.

Suomella korkea kynnys sotilaalliseen voimankäyttöön

Lisäksi Trump kertoi tiistaina tukevansa ajatusta, että Nato voisi ampua alas ilmatilaa loukkaavia venäläiskoneita.

– Mielestäni oli viesti Venäjän suuntaan, että on olemassa jotkut rajat. Tietenkin käytännön elämässä kukin puolustusliiton jäsenmaa ja sen sotilasviranomaiset arvioivat tapauskohtaisesti, miten mihinkin vastataan.

Miten iso kynnys olisi Suomelle ampua alas jonkun, joka tulee meidän ilmatilaamme?

– Totta kai siinä on valtava kynnys sotilaalliseen voimankäyttöön. Se on korkean kynnyksen takana ja sen arvion tekevät sotilaat sellaisessa tilanteessa, joka mahdollisesti olisi edessä. Lähdetään siitä, että sellaista tilannetta Suomeen ei tule.

Orpo painottaa, että Trumpin viesti asetti selkeät rajat Venäjälle ja Putinille.

– Jossain se raja menee ja voimaankäyttöönkin pitää olla valmis.

Trump pettyi Putinin vierailun antiin

Orpo arvioi, että Putinin vierailu Yhdysvaltain Alaskassa oli pettymys Trumpille. Rauhankeskustelut eivät ole edenneet mihinkään. Sen sijaan sota Ukrainassa on eskaloitunut entisestään vierailun jälkeen.

– Se on varmasti turhauttanut, ettei hän saanut haluamaansa edistystä. Se on toisaalta aukaissut hänen silmänsä siihen, ettei Putin halua rauhaa. Putin ja Venäjä on jatkanut aggressiivista hyökkäystään entistä julmemmin Ukrainan esikaupunkeja kohtaan.

– Uskon, että se on johtanut siihen, että nyt myös retoriikka Venäjää kohtaan on voimistunut näin paljon.