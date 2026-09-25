Iäkäs mies on ollut kateissa jo lähes kuukauden.
Poliisi pyytää edelleen havaintoja Jokioisilla kadonneesta 72-vuotiaasta miehestä.
Poliisi julkaisee nyt miehen kuvan, koska katsoo sen olevan tarpeellinen henkilön löytämiseksi.
Mies on poliisille tehdyn ilmoituksen mukaan poistunut asunnoltaan Jokioisilla 1. syyskuuta todennäköisesti mustalla Helkama-merkkisellä pyörällä, jossa on kori edessä ja takana.
Poliisi on julkaissut miehen tuntomerkit. Hän on 175 cm pitkä, normaalipainoinen ja fyysisesti hyvässä kunnossa.
Miehellä oli katoamispäivänään päällään sininen Adidaksen verryttelytakki, mustat vakosamettihousut, lenkkarit ja silmälasit. Mukanaan hänellä oli musta urheilukassityyppinen kauppakassi.
Poliisi pyytää vihjeitä miehestä sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.hame@poliisi.fi tai puhelimitse 0295 414 222.