Lomalle lompsis -ohjelmassa neljä reissuporukkaa matkaa eri kohteissa ja pisteyttää lomansa kokemustensa perusteella.

Lomalle lompsis -sarjassa lomalle lähtevät tavalliset suomalaiset reissuporukat, jotka kertovat matkoista rehellisen mielipiteensä. Jokaisessa jaksossa ryhmät testaavat saman matkan ja reaktiot vaihtelevat laidasta laitaan.

Sarjan ensimmäisellä kaudella "lompsauttajat" tutustutava kahdeksaan eri maahan ja hyvin keskenään erilaisiin lomakohteisiin. Lopuksi lompsauttajat kertovat kriittiset arvionsa ja pisteyttävät loman yhdestä viiteen tähteen.

Ohjelmassa nähtävät kohteet ovat Edinburgh, Parma, Marrakesh, Praha, Gibraltar, Algarve, Amsterdam ja Alpit. Kertojaäänenä seikkailuja kommentoi Miitta Sorvali.

TUTUSTU LOMPSAUTTAJIIN:

Lomalle lompsis -sarjan Sanna ja Milla.sari soininen

SANNA JA MILLA

Lähihoitaja Sanna, 44, ja tarjoilija Milla, 22, Törhönen ovat äiti ja tytär ja toistensa parhaat kaverukset Kangasalta.

Heille tärkeintä lomalla on hyvä ruoka ja majoitus, eikä ripaus luksustakaan olisi pahitteeksi. He pitävät aktiivilomista, uima-altaista ja hemmottelusta, mutta museot eivät ole yhtään tämän kaksikon juttu.

Reissuoppaan roolin tämä hullutteleva kaksikko ottaa vakavasti ja omaan arvostelykykyynsä luottaen.

– Reissu oli mahtava kokemus, jollaisesta ei osannut uneksiakaan. Me luvataan naurua, silmien pyörittelyä ja rehellisiä kommentteja! Sanna ja Milla kertovat.

JADE JA NAURI

Nauri, 63, ja Jarno “Jade”, 54, ovat ystävykset Helsingistä. Nauri on baarimikko ja Jade toimii IT-alalla. He ovat lompsauttajista kokeneimpia reissaajia, ja leimoja passeista löytyykin ympäri maailmaa.

Jade ja Nauri ovat olleet ystävyksiä yli 30 vuotta. Ystäväpari naljailee toisilleen armottomasti, mutta sydämellisesti. He ovat tutustuneet työn parissa ja huomanneet toisensa erityisen hyviksi reissukavereiksi. Molemmilla on sanottavaa ihan kaikesta – välillä faktaa, välillä mielipiteitä, ja välillä nämä kaksi sekoittuvat. Jarno on myös asunut Japanissa ja ollut töissä Kiinassa.

Oppaan rooliin he heittäydyvät innokkaasti valmiina kertomaan katsojille rehellisesti kohteesta, niin hyvässä kuin pahassakin. Täysillä syvään päätyyn huumoria unohtamatta! He haluavat innostaa ihmisiä reissuun, oli se sitten ensimmäinen tai sadas matka.

Näiden matkailun konkareiden mielestä tärkeintä lomaillessa on uusien asioiden ja kulttuurien kokeminen, ja tietenkin rennolla otteella.

– Winston Churchilliä lainatakseni: en voi luvata teille muuta kuin verta, hikeä ja kyyneleitä!", Nauri toteaa. "Niiden lisäksi katsojille on luvassa veret seisauttavaa draamaa, suuria ilon hetkiä ja huikean vaarallisia hetkiä sekä paljon myötähäpeää.

– Menin – myönnettäköön – mielessäni kokemuksellani keulien tähän, ja kyllä se asenne jouti roskakoriin. Vaikka olenkin reissannut planeettaa ristiin rastiin niin yksin, vaihto-opiskelijana, perheen kanssa kuin työmatkoillakin, koin oikeasti täysin uusia asioita ja avautui uusi näkökulma siihen, mitä kaikkea voi nähdä ja kokea, kun vähän tutkailee rohkeasti vaihtoehtoja. Tein asioita, joita olen lapsesta lähtien vannonut olla tekemättä. Nyt tein ne TV:ssä eikä haittaa lainkaan, Jade jatkaa.

AKI, HEIDI JA TARMO

Aki, 31, Heidi, 27, ja Tarmo, 30, ovat kolmikko Lieksasta. Aki ja Tarmo ovat olleet ystäviä vaippaikäisestä asti ja Tarmo ja Heidi ovat pariskunta. He ovat lompsauttajista vähiten reissanneita: ulkomaankokemusta kolmikolta löytyy Kreetalta ja Rodokselta.

Heidi on merkonomi ja suuri Harry Potter -fani, ja hän olisikin mieluiten velho, mutta työskentelee vielä toistaiseksi projektityöntekijänä ja opiskelijana.

Lomaoppaan roolissa Heidi tavoittelee hauskanpitoa ja rentoa meininkiä sekä taukoa elämän arkisuuteen.

– Reissu oli hullu ja uskomaton ja näin jälkikäteen ajateltuna se tuntuu ihan vaan kuumeunelta. Reissun jäljiltä jäi päällimmäiseksi pöllämystynyt olo siitä, miten paljon sai nähdä ja kokea niin lyhyessä ajassa ja monta kohtaa ruksittua bucket listiltä. Luvassa on ihan taattua sekoilua sekä tunteita ja tuoksuja, Heidi kertoo reissusta.

Rakennusinsinööri Tarmolle rantaloma toimii parhaiten, mutta hän lähtee ennakkoluulottomasti lomaoppaaksi minne vaan.

– Reissu itsessään oli ihan huikea ja ainutkertainen kokemus: kerkesi tehdä niin paljon niin lyhyessä ajassa, että en muista edes kaikkea mitä ehdittiin kokea. Päällimmäisenä tunteena jäi mieleen jännitys, kun ei ikinä tiennyt, mitä on seuraavaksi tulossa! Katsojille pystyn lupaamaan, että varmasti ainakin joku nauraa jossain vaiheessa – jos ei katsoja, niin ainakin myö itse, Tarmo toteaa.

Metsäkoneenkuljettaja Akille tärkeintä lomaillessa on, että lomafiiliksen saa päälle, perusarki poistuu ja että pystyy nauttimaan joka hetkestä. Hyvät ruoat ja juomat ovat isossa osassa hyvää lomaa, ja myös auringon lämpö ja merinäköalat hiekkarantoineen. Aki ottaa opiksi kaikesta, sillä lomaopas ei ole koskaan valmis: täytyy pystyä kehittämään itseään tässä vaativassa tehtävässä.

– Reissu oli itsessään sellainen mitä ei todellakaan olisi muuten tullut koettua tässä elämässä ikinä. Voin luvata, että tuli heittäydyttyä vaikka mihin hulluuteen mukaan, mitä ei ehkä olisi itsestä uskonut. Leikki-ikä taisi palata jossain kohtaa esiin, eli paluu 10-vuotiaaseen Akiin on myös mahdollista. Tunteita luvassa, Aki kertoo.

NIKI, TINO & MURO

Helsinkiläinen kaverikolmikko Tino, 34, Niklas "Niki", 37, ja Jyrki "Muro", 43, on seikkailunhaluinen ryhmärämä valmiina uusiin kokemuksiin. Nämä jäbäleissonit nukkuvat vaikka ulkona, heittäytyvät mihin vain ja heissä on paitsi sympaattisuutta, myös pilkettä silmäkulmassa. Tinolla ja Murolla on oma “maantietokerho” ja pieni nörtteily ja pelailu, suorat mielipiteet hauskoilla sanankäänteillä, loputon tutkimisenhalu ja elämännälkä yhdistävät myös koko kolmikkoa. Enemmän kun mikään heitä motivoi uudet kokemukset ja seikkailu.

Baarimestari Tino aikoo ottaa lomaoppaan roolin haltuun yllytyshulluna ja valmiina uusiin seikkailuihin. Tinolle tärkeintä lomaillessa on hyvä seura, avoin mieli ja uusien asioiden kokeminen hyvää ruokaa unohtamatta.

– Kohteet olivat tosi monipuolisia ja suurin osa itselle täysin vieraita, joten oli mahtavaa nähdä ja kokea paljon uutta. Kaikesta teki toki parempaa kokea ne hyvien ystävien kanssa. Koheltamista on luvassa, kun meidän tiimi lompsauttaa – eikä myötähäpeältäkään varmasti vältytä, Tino kertoo reissusta.

Lavastaja ja rekvisitööri Nikin tavoite matkailussa on saada seikkailuja ja muistoja sekä mennä päättömästi sinne, missä näyttää kiinnostavalta – kartta ehtii mukaan myöhemmin. Reissuun lähdetään seikkailumielellä, avoimena uusille kokemuksille ja valmiina heittäytymään. Nikille tärkeintä lomassa on arjesta irtautuminen, kulttuuri, rentoutuminen, päättömänä meneminen, nauraminen sekä aurinko (kunhan ei pala).

– Reissu oli hieno sekoitus uusia elämyksiä ja hauskoja sattumuksia – juuri sellainen reissu, jonka muistaa hymyillen. Kaikkea sattui ja tapahtui, ja luvassa onkin paljon naurua ja yllätyksiä, Niki kertoo.

Kultaseppäopiskelija Muron reissufilosofiaa kuvaa Mennään minne vaan, kunhan mennään -asenne. Muro ottaa tämän pestin vastaan täysin perusteettomalla itseluottamuksella ja avoimin mielin. Hyvälle lomalle matkustetaan aina ilon kautta. Tärkeimmät asiat Murolle lomaillessa ovat hyvät reissukaverit, mukana olevat uikkarit sekä appelsiinimehu aamiaisella.

– Nämä reissut olivat toinen toistaan hienompia elämyksiä. Koettiin seikkailuja maalla, merellä ja ilmassa. Ei ne taas kotona usko! Luvassa on naurua ja myötähäpeää hyvässä balanssissa, Muro kertoo reissusta.