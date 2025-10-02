Hetki Mannerheimintiellä muutti Egotripistä tutun Knipin lapsuuden.

Egotrippi-yhtyeen biisintekijänä ja kitaristina tunnettu Zachris "Knipi" Stierncreutz kertoi Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa keskiviikkona lapsuutensa traagisesta hetkestä. Asiaa käsitellään myös torstaina julkaistussa kirjassa Kuinka vangita perhonen.

Knipin isä oli kuuluisa taidemaalari ja äiti valtakunnan yksi kysytyimmistä valokuvamalleista. Lapsuus oli eittämättä erilainen kuin muilla, mutta se sai myös käänteen varhaisessa vaiheessa.

Knipi oli vain nelivuotias, kun hänen isänsä kuoli hänen silmiensä edessä Helsingin Mannerheimintiellä.

– Se ei ollut tabu, mutta se oli aika raskas aihe. Siitä ei äidin kanssa ihan hirveästi puhuttu, Knipi kertaa.

Artikkelin videolla Knipi kertoo muistikuvansa traagisesta hetkestä.