Vihaatko puheluita tuntemattomista numeroista? Pian iPhoneen tulee tärkeä ominaisuus

Applen iPhone seuloo jatkossa tuntemattomat numerot ja pyytää soittajaa "ilmiantamaan" itsensä.
Älypuhelin voi pian seuloa häirikkösoitot itsekseen. Applen iOS 26 lupaa poistaa "Puhelimen, FaceTimen ja Viestien häiriötekijät uusilla seulontatyökaluilla".
News.com.au-sivuston mukaan omenayhtiö käyttää jatkossa tekoälyä avustamaan käyttäjää esimerkiksi roskaviestinnäksi epäiltyjen puheluiden suhteen.
Puhelin litteroi soittajan vastauksen ruudulle
Puheluiden seulonta vastaa automaattisesti tuntemattomille soittajille. Vasta, kun soittaja kertoo nimensä ja puhelun syyn, puhelin soi. Puhelin litteroi soittajan vastauksen ruudulle, jotta omistaja voi päättää, haluaako vastata, kertoo New York Post.
Myös viesteihin on tulossa tarkempi seulonta tuntemattomista numeroista saapuville viesteille.
Samantyylinen ominaisuus on jo käytössä esimerkiksi joissain Googlen puhelimissa.
Applen iOS 26:n myötä iPhone osaa myös jonottaa linjalla soittajan puolesta. Puhelin tunnistaa jonotusmusiikin ja sen, kun linjalle ilmaantuu aito ihminen.
– Pitoapu pitää sinulle paikkaa jonossa ja ilmoittaa sinulle, kun asiakaspalvelija on saapuvilla, Apple kuvaa.
Tuntemattomia numeroita voi jo hiljentää
Puhelin osaa jo nyt seuloa joitain puheluita.
Applen iPhonessa kyky hiljentää tuntemattomista numeroista tulevia puheluita löytyy asetuksista osiosta Apit – Puhelin. Jos valitset asetuksista "hiljennä tuntemattomat soittajat", puhelin soi vain, kun yhteystietoihin tallennettu henkilö soittaa. Tuntemattomat soittajat hiljennetään, Apple neuvoo.
Roskapuheluiden tunnistamiseen tulee toistaiseksi ladata erillinen sovellus. Tämän jälkeen puhelimen asetuksiin ilmestyy kohta "puhelujen esto ja tunnistus". Erillisen sovelluksen avulla puhelin voi kertoa, mikäli tuntemattomasta numerosta tuleva soitto on sen tietojen mukaan todennäköisesti vaikkapa puhelinmyyntiä.
Roskapuhelujen hiljentäminen -ominaisuus hiljentää automaattisesti puhelut, jotka operaattori tunnistaa mahdollisiksi roskapuheluiksi tai petoksiksi. Ominaisuus kuitenkin toimii vain joillain puhelinoperaattoreilla, ei siis kaikilla, Apple kertoo.
IOS 26 julkaistaan syyskuussa. Nykyinen, uusin iOS-versio on 18.6.2.
