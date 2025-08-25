Tänään televisiossa: Tässä ovat uudet, rakkautta etsivät Maajussille morsian -tähdet

Maajussille morsian -sarjassa kahdeksan uutta maajussia lähtee matkaan etsimään loppuelämän rakkautta ja kumppania maatilan arkeen.

Maajussille morsian jatkuu 18. tuotantokauden jaksoin maanantaina 25. elokuuta.

Uusi kausi alkaa maajussien esittelyjaksolla, joka nähtiin ensi kerran televisiossa jo helmikuussa.

Kaudella tullaan näkemään uudistuksia myös farmiviikolla, kun maajussit pistävät itsensä entistä enemmän likoon. He etsivät rinnalleen kumppania niin arjen askareisiin kuin jakamaan juhlahetkiä. Tilan töille ei tarvita jakajaa, mutta kiinnostus toimintaan ja ymmärrys maaseudun elämään on tärkeä piirre kumppanissa. Monilla on haaveissa myös perheen perustaminen tuomaan onnea elämään ja jatkuvuutta tiloille.

Ohjelmaa juontaa Vappu Pimiä, jolle tuleva Maajussille morsian -kausi on jo yhdeksäs.

Maajussien esittelyt:

Maajussi-Tuomas

TUOMAS, 34, SAVONLINNA

34-vuotias Tuomas pitää Savonlinnassa maitotilaa neljännessä polvessa. Maalla viihtyvä Tuomas toivoo löytävänsä itselleen kumppanin, jonka kanssa jakaa arjen surut ja ilot. Hän haaveilee perheen perustamisesta.

Maajussi-Matti

MATTI, 43, MUHOS

43-vuotias Matti toimii maitotilan yrittäjänä kolmannessa polvessa. Urheilullinen kolmen lapsen isä ei etsi täydellistä naista, vaan sellaista, joka olisi täydellisin hänelle! Matti haaveilee kumppanista, jonka kanssa olisi helppo olla ja elää.

Maajussi-Pia

PIA, 25, KUOPIO

25-vuotias Pia on saanut maatalousopintonsa valmiiksi ja pyörittää nyt isänsä kanssa sadan lehmän ja kahden robotin maitotilaa Kuopiossa. Pia rakastaa jääkiekkoa siinä määrin, että omaa kausikortin Kalpan peleihin. Nyt Pia tahtoo löytää kumppanin, joka on luotettava, toimelias ja kykenee nauramaan itselleen.

Maajussi-Ritva

RITVA, 54, POSIO

Posiolla Riisitunturin kupeessa asuva 54-vuotias Ritva pyörittää Korpihilla-nimistä tilaa. Ritva on rakentanut elämäntyönään vanhasta kansakoulusta käyntikohteen, missä hän pyörittää kahvilaa, vohvelipuotia, juhlatilaa ja lähitulevaisuudessa pienimuotoista majoitustoimintaa.

Maajussi-Perttu

PERTTU, 26, POLVIJÄRVI

Pohjois-Karjalassa, Polvijärvellä asuva 26-vuotias Perttu työskentelee suvun maitotilalla ja konsulttina vakuutusalalla. Perttu toivoo löytävänsä vierelleen kumppanin, jonka kanssa voisi harrastaa liikuntaa, lämmittää uunia ja käpertyä viltin alle takkatulen ääreen haaveilemaan perheestä.

Maajussi-Antti

ANTTI, 23, KESTILÄ

Kestilässä sijaitsee 23-vuotiaan Antin kotitila, jota hän viljelee vanhempien kanssa. Tila on maitotila, jossa on 45 lypsävää lehmää. Kotiseutuaan rakastava Antti harrastaa livekeikoilla käyntiä ja näyttelemistä paikallisessa kesäteatterissa. Perheestä haaveileva Antti toivoo kumppanilta räväkkyyttä ja vilpitöntä halua asua maalla.

Maajussi-Ville

VILLE, 58, FUENGIROLA JA SALO

58-vuotias Ville tuottaa Espanjan La Manchassa oliiviöljyä paikallisen osuuskunnan kanssa talven ajan. Kevään koittaessa Ville palaa aina rakkaseen Koti-Suomeen nauttimaan Salon torikahvilan tunnelmasta. Tuotesuunnittelu ja muotoilu on Villen toinen ammatti ja musiikki on iso osa hänen elämäänsä. Ville toivoo rinnalleen aitoa ja rohkeaa kumppania, joka uskaltaa heittäytyä hänen kanssaan seikkailuun.

Maajussi-Mia

MIIA, 41, KUUSAMO

Kuusamon Ajakasta löytyy muutaman kauden takainen tuttu, 41-vuotias matkailuyrittäjä Miia. Tämä intohimoinen ja toimelias nainen lähtee rohkeasti hakemaan itselleen kumppania uudemman kerran. Miia toivoo kumppaniltaan sitä, että tämä ymmärtää häntä sellaisena kuin hän on. Haussa on mies, joka osaa rauhoittaa Miian, mutta liian nössökään tuleva kumppani ei saa olla.

Maajussille morsian MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ma 25.8. klo 20 alkaen.

MTV Katsomo+ -tilauksella ma 25.8. katsottavissa jaksot 1-3.