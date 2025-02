Jättiyllätys! Maajussille morsian -sarjassa vuonna 2020 rakkautta etsinyt Miia tekee paluun ohjelmaan: "Miksei nyt sitten uudestaan"

Vuonna 2020 Maajussille morsian -ohjelmassa mukana ollut maajussi-Miia nähdään jälleen ohjelmassa etsimässä rakkautta rinnalleen.

Maajussille morsian -ohjelmassa tavataan tänäkin vuonna liuta maajusseja, jotka ovat valmiita löytämään rinnalleen elämänsä rakkauden. Kauden ensimmäisessä jaksossa esitellään kahdeksan eri-ikäistä maajussia ympäri Suomea – sekä eräs Espanjassakin elämäänsä viettävä.

Mukana on myös yksi entuudestaan tuttu kasvo: maajussi-Miia, 40, joka oli mukana ohjelmassa edellisen kerran 13. tuotantokaudella vuonna 2020. Tuolloin Miia rakastui palavasti puolisoehdokkaaseensa Kimmoon, mutta suhde tuli päätökseensä noin vuotta myöhemmin. Sittemmin Miia on pysytellyt sinkkuna, mutta nyt hän olisi valmis uuteen parisuhteeseen. Edellistä kierrostaan ohjelmassa Miia muistelee suurella lämmöllä.

– Se oli niin kivaa, sieltä tuli ihan elinikäisiä ystäviäkin paljon. Se oli niin mukavaa silloin ekalla kerralla, niin miksei nyt sitten uudestaan.

Miian elämään on jäänyt pysyvästi muun muassa hänen puolisoehdokkaistaan Tommi, jonka kanssa hän jakaa yhä syvän ystävyyden.

– Olinkohan viisi minuuttia sitten juuri puhelimessa Tommin kanssa, että hän olisi tulossa tänne taas käymään.

– Hän on ollut vähän kuin kauan kadoksissa ollut veli. Ollaan edelleenkin paljon tekemisissä ja yhteydessä.

Maajussi asustelee yhä Kuusamossa ja pyörittää elämystilaansa yhdessä äitinsä kanssa. Miia pyrkii myös yhä elämään mahdollisimman omavaraisesti ja hän kalastaa sekä metsästää aktiivisesti. Hänellä on tilallaan runsaasti eläimiä ja sieltä löytyykin lampaita, vuohia, kanoja sekä poroja.

Talvikauden aikaan elämä varsinkin on hektistä ja kiireistä: talvisin noin neljä kuukautta ovat majoituksen osalta loppuunmyytyjä, joten töitä riittää. Majoitustoiminnan lisäksi Miian tilalla on ravintola sekä sauna vierailijoille.

– Tietää ainakin milloin tehdään täysillä ja sitten voi vähän höllätä.

Koska Miian elämä Kuusamossa on työntäyteistä, on puolison etsiminen jäänyt taka-alalle ajanpuutteen takia. Hän haluaa löytää rinnalleen kumppanin, joka ennen kaikkea haluaa itsekin tosissaan vakaan parisuhteen.

Maajussi ei halua tarkkaan määritellä, millainen tulevan kumppanin tulisi olla, sillä mätsäys voi tapahtua yllättäenkin, odottamattoman ihmisen kanssa. Hän toivoo hänelle kirjoittavilta ihmisiltä kuitenkin iloisuutta, kiltteyttä ja huumorintajua sekä sitä, että kunnioittaa aina muita ihmisiä ja on luonnonläheinen.

– Mutta ei hänen mikään metsuri tarvitse olla! En etsi sellaista, jonka pitäisi olla samanlainen kuin minä. Kunhan vain se luonne natsaa minun luonteeni kanssa, niin on sitten ihan sama, mitä hän tekee työkseen.

Maajussi-Miia pyörittää yhä Kuusamossa elämystilaansa. Varsinkin talvet ovat hyvin kiireistä aikaa töiden saralla.

Miiaan ei sen sijaan tee lainkaan vaikutusta "kukkoileva" tai päällepäsmäröivä käytös. Maajussi kuvailee olevansa itse varsin vahva persoona, eikä hän pystyisi katsomaan lainkaan sellaista, että joku yrittäisi millään tavalla "latistaa" häntä.

– Jos olen joskus ollut aikaa käydä vaikka baareissa tai tutustua uusiin ihmisiin, niin yleensä se kun kertoo, että esimerkiksi metsästän ja kalastan ja olen tällainen persoona, niin on kahdenlaisia ihmisiä tullut vastaan. Toiset ovat silleen, että "vau, ihan mieletöntä" ja kertovat halunneensa itsekin kokeilla vastaavaa, eivätkä tajua sen mitä teen olevan tosi raskasta. On liian kiiltokuva siitä elämäntyylistä.

– Ja sitten on taas se toinen puoli, jotka toteavat, että "aijaa, mitäs olet viimeksi metsästänyt" ja "kuinkas ison kalan olet saanut". Yritetään kukkoilla sillä, että on vaikka itse saanut isomman kalan tai vastaavaa. Siinä on kaksi ääripäätä. Siitä keskeltä kun löytyisi joku, joka tekisi niitä juttuja ilolla ja ymmärryksessä, se olisi kivaa.

Itseään Miia kuvailee hyvin meneväksi ja tekeväksi, mutta hänestä löytyy myös oma, rauhallinen puolensa. Varsinaisesti bilettämään häntä ei välttämättä enää saa, mutta kyllä hän toki mieluusti joskus ulos lähtee.

Parisuhteessa Miia haluaisi kokea sekä itsekin osoittaa eri tavoin, että kumppanista välitetään. Miia on myös hyvin avoin ja sanoo herkästi, mikäli kenkä jostain puristaa. Samaa hän toivoo myös kumppaniltaan.

– En tarvitse mitään lahjoja tai muuta, mutta jotain sellaista, että se osoitetaan toiselle, että toisesta välitetään, aika lailla päivittäin. Oleminen olisi rentoa ja voisi puhua kaikesta, avoin pitää olla ja osata puhua.

– Olen itse kova puhumaan, mutta eihän sitä jaksa itse koko ajan höpöttää, toisenkin pitää välillä avata suunsa.

Miia on varsin nopea liikkeissään ja tekee usein montaa asiaa samanaikaisesti, mihin vaikuttaa osaltaan hänellä diagnosoitu ADD. Siihenkin hän toivoo tulevalta kumppaniltaan ymmärrystä.

– Jonkinlainen sietokyky pitää olla, jotta pysyy perässä, eikä stressaa sitä liikaa jos toinen on sellainen, että tekee sitä, tätä ja tuota yhtaikaa. Jos sitä alkaa stressaamaan, niin sitten me ei olla kyllä pari.

Edellisen Maajussille morsian -kautensa myötä Miia on saanut miehiltä jonkin verran yhteydenottoja. Hän ei ole kuitenkaan niihin tarttunut sekä ajanpuutteen vuoksi ja siksi, ettei välitä viestitse näpyttelystä ja uusiin ihmisiin tutustumisesta sillä tavalla.

– Jos kirjoittelee vaan, niin siinä ei siitä toisesta ihmisestä saa kunnolla irti. Pitää kasvotusten nähdä.

Miia arvelee, että hänen osallistumisensa toistamiseen Maajussille morsian -ohjelmaan voi tulla joillekin hänet tunteville yllätyksenä mutta ystävät ja sukulaiset ovat varmasti asiasta yhtä innoissaan kuin edelliselläkin kerralla. Miia ei itse liiemmin televisiota katsele – jääkiekon MM-kisoja lukuun ottamatta – mutta nyt lienee taas aika.

– Pitää varmaan laittaa antenni katolle sitten, maajussi nauraa.

Maajussille morsian -esittelyjakso keskiviikkona 26. helmikuuta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.