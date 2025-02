Maajussille morsian -sarjan maajussit kirjoittivat tänä vuonna myös itse kirjeet.

Maajussille morsian palaa 18. kaudelle uusin tuulin. Kahdeksan uutta maajussia lähtee matkaan etsimään loppuelämän rakkautta ja kumppania maatilan arkeen.

Kaudelle on luvassa uudistuksia heti alusta asti, kun maajussit ottavat kynän käteen ja lähtevät kirjoittamaan kirjettä mahdolliselle kumppanille toivoen vastauksia ehdokkailta.

Lue maajussi-Pertun kirjoittama kirje alta:

Moi,

Olen Perttu 26-v agrologi Polvijärveltä Pohjois-Karjalasta. Työskentelen kotitilallani ja vakuutusalalla

maatila-asiantuntijana. Kotitilani on lypsykarjatila, lypsäviä tilalla on noin 50. Pelloilla on viljelyksessä ohraa, kauraa ja nurmea, peltopinta-alaa on 120 hehtaaria. Vanhempani toimivat tilalla päätoimisina viljelijöinä, mutta osallistun paljon tilan töihin. Tarkoituksenamme on tehdä sukupolvenvaihdos lähitulevaisuudessa, jolloin olen tilan neljännen polven jatkaja.

Asun tilan pihapiirin välittömässä läheisyydessä, omassa talossa. Maaseudulla asumisessa tärkeää minulle on rauhallisuus ja vapaus. Eläimet ja luonto ovat lähellä sydäntäni, joten maalla asuminen on minulle luonnollisin tapa elää. Maaseudun rauha ja hiljaisuus ovat osa rentouttavaa elinympäristöä, mikä vähentää stressiä. Maalla ei ole ruuhkia ja liikkuminen on sujuvaa. Maaseutujen kyläyhteisöt ovat tiiviitä ja ihmiset tuntevat toisensa. Se lisää turvallisuuden tunnetta. Kuitenkin kaikki mahdolliset palvelut ovat lähellä saavutettavissa.

Unelmissani on nainen, joka omaa maalaisjärkeä, huolehtii itsestään ja tuo osanaan reilun annoksen positiivisuutta. Tilan arki vaatii ymmärrystä ja joustavuutta, mutta en odota kumppaniltani päätoimista työskentelyä tilalla – tärkeämpää on yhteinen arvomaailma ja halu jakaa arkea. Minulle tärkeää on jakaa elämä pienistä hetkistä lähtien: lämpimän uunin ääressä, yhteisillä kävelyillä, tai nauraen pitkään päivän päätteeksi.

Olen ahkera ja aktiivinen, mutta osaan myös pysähtyä hetkeksi aloilleni. Arkeni täyttyy työstä ja liikunnasta – kuntosalitreeneistä ja kausittain vaihtuvista harrastuksista. Arkielämän

vastapainoksi tykkään myös matkustella ja nähdä ystäviä. Harrastusmahdollisuudet riippuvat paljon töiden sesongeista. Haaveilen perhe-elämästä ja tilan pyörittämisestä. Haluan tulevaisuudessa saada omia lapsia. Sujuva ja onnellinen perhearki maaseudulla ovat seikkoja, joihin haluan panostaa. Olen siinä elämänvaiheessa, että haluan vakiintua ja suunnitella perheen perustamista. Elämänkumppanin löytäminen on nyt ajankohtaista. Toivon kovasti löytäväni kumppanin, illat kotona tuntuvat yksinäisiltä. Olisi mukavaa, kun vierelläni olisi joku kenen kanssa harrastaa liikuntaa, lämmittää uunia, ja käpertyä yhdessä viltin alle takkatulen räiskyessä.

Jos kirjoitat minulle kirjeen, toivoisin sinun olevan rehellinen ja avoin itsestäsi. Kirjeessä ei voi tietenkään kertoa kaikkea, mutta toivoisin sinun kertovan itsestäsi monipuolisesti. Esimerkiksi video on iso plussa, koska siinä saa jotain käsitystä millainen olet. Joten älä ujostele, tässä ei ole kellään mitään hävittävää.

Perttu