Maajussille morsian -sarjan maajussit kirjoittivat tänä vuonna myös itse kirjeet.

Maajussille morsian palaa 18. kaudelle uusin tuulin. Kahdeksan uutta maajussia lähtee matkaan etsimään loppuelämän rakkautta ja kumppania maatilan arkeen.

Kaudelle on luvassa uudistuksia heti alusta asti, kun maajussit ottavat kynän käteen ja lähtevät kirjoittamaan kirjettä mahdolliselle kumppanille toivoen vastauksia ehdokkailta.

Lue maajussi-Tuomaksen kirjoittama kirje alta:

Hei,

Mie oon Tuomas, 34-vuotias maitotilallinen Savonlinnasta. Tilalla on noin 40 lypsylehmää ja sukupolvenvaihdos on tehty 2015 alussa. Lypsylehmä asustelee parsinavetassa ja nuorkarja ja umpilehmät kylmäpihatossa. Rehujen suhteen tila on omavarainen ja viljaa riittää jonkin verran myytäväksi.

Minulla työskentelee yksi palkallinen työntekijä, jonka työnkuvaan kuuluu kylmäpihaton eläinten ruokkiminen, karkearehujen jako molemmilla navetoilla sekä koneiden huoltaminen sesonkitöiden mukaan. Itse vastaan vasikoiden hoidosta ja maidossa olevista lehmistä parsinavetalla. Kesän seosnkitöissä käytän urakoitsijaa keväällä kivenkeruussa, säilörehunkorjuussa, lannan levityksessä ja paalauksessa. Viljapuolen työt hoidetaan alusta loppuun itse. Pienenä harrastuksena tälle talvelle on pienen kopittoman traktorin entisöinti tuossa omassa lämpimässä pajassa eli välihommina touhuillaan tämän projektin parissa.

Tila on sukutila. Tykkään asua maalla pois ihmisvilinästä. Olen luonteeltani avoin, rehellinen, vastuuntuntoinen, rauhallinen, sydämellinen ja herkkä. En pelkää näyttää tunteitani, hyvää huumorintajua unohtamatta. Etsin kumppania, joka saa minut tuntemaan tärkeäksi ja onnelliseksi. Sukat saapi minulla pyörähtämään jalassa sellainen nainen joka on avoin, rehellinen, maanläheinen, eläinrakas ja höystettynä hyvällä huumorintajulla.

Haaveilen siitä, että löytäisin kumppanin, jonka kanssa voisin perustaa perheen. En pistä ollenkaan pahakseni jos löytyy sellainen nainen joka haluaa tehdä näitä tilan töitä yhdessä, mutta se ei ole ollenkaan välttämätöntä. Kovasti toivon että löytäisin nyt sen oikean kumppanin jonka kanssa voisi jakaa kaikki arjen ilot ja surutyhdessä.

Toivoisin että minua lähestyttäisiin sellaisella kirjeellä josta välittyisi se, että minusta oltaisiin aidosti kiinnostuneita. Kuva ois tietty kiva :)