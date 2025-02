Maajussille morsian -sarjan maajussit kirjoittivat tänä vuonna myös itse kirjeet.

Maajussille morsian palaa 18. kaudelle uusin tuulin. Kahdeksan uutta maajussia lähtee matkaan etsimään loppuelämän rakkautta ja kumppania maatilan arkeen.

Kaudelle on luvassa uudistuksia heti alusta asti, kun maajussit ottavat kynän käteen ja lähtevät kirjoittamaan kirjettä mahdolliselle kumppanille toivoen vastauksia ehdokkailta.

Lue maajussi-Miian kirjoittama kirje alta:

Tervehdys täältä Kuusamosta!

Olen Miia, 41-vuotias yrittäjä, ja työskentelen Kuusamon Ajakassa. Tilani on helvetin häiriintynyt mielentila, mutta jos siis puhutaan tästä paikasta, niin täältä löytyy vuohia, lampaita, poroja, kaksi mehtuukoiraa ja kanoja.

Tämä paikka on ollut minulle valtava vapauden lähde, joka on poistanut kiireen ja stressin. Vaikka teen pitkää päivää yrittäjänä, työ ei tunnu raskaalta, koska voin itse päättää, mistä stressaan ja mistä en, eikä stressi ole jatkuvaa, kuten kaupungissa. Maalla-asuminen tuo elämään ihan omanlaista rauhaa, ja se, että täällä saa hengittää puhdasta ilmaa, on suuri etuoikeus.

Etsin kumppania, joka olisi vähän samanlainen hullu kuin itse olen, mutta samalla ymmärtää ja arvostaa niitä arvoja, joita pidän tärkeinä. Olen itse aika isänmaallinen, joten kumppanilla olisi hyvä olla samanlaisia arvoja, esimerkiksi kunnioitusta vanhoja ihmisiä kohtaan, oikeudenmukaisuutta ja kohteliasta elämänasennetta. Tärkeintä kuitenkin on, että kumppani ymmärtää minua sellaisena kuin olen, eikä mene kaikkiin hulluuksiini liikaa mukaan, ettei mene yli. Osaa rauhoittaa, mutta liian nössökään ei saa olla. Vaikka olen aika värikäs, niin haluan välillä vaan olla tekemättä mitään sen kummempaa ja toivon, että löytäisin kumppanin, joka osaa rauhoittua siihen hetkeen mun kanssa.

Olen aika positiivinen, nuorekas ja nauravainen tyyppi. Hyväntuulinen kaheli. Positiivisuus on minulle tärkeää, ja uskon, että huumorilla pääsee aina eteenpäin elämässä, vaikka tilanne olisi kuinka kamala tahansa. Esimerkiksi töissä tykkään tukea muita, kannustaa heitä eteenpäin ja olla ystävällinen kaikille ympärilläni. Samalla olen myös aika jämäkkä ja pidän siitä, että on sääntöjä ja rajoja. Omat lapset ovat jo isoja ja kasvattajana olen ollut tiukka, mutta samalla lämmin. Uskon, että elämään tarvitaan tasapainoa, ja odotan kumppanilta samanlaista asennetta, jos lapsia on kasvatettavana.

Työni on elämäntapa, joten harrastuksetkin liittyvät siihen. Työnkuvaan kuuluu lumikenkäilyä, pilkkimistä ja ruoanlaittoa, niistä mä tykkään. Aamuisin käyn uimassa kesät talvet.

Haaveilen yksinkertaisista asioista – kuten kylpyammeesta, joten ois kiva, jos haluaisit mun kanssa vaikka opetella, miten pannaan kaakeleita seinään.

Olen ollut jo pitkään sinkkuna, ja koska asuinpaikkani on niin mahtava, niin haluaisin jakaa sen jonkun kanssa. Jonkun sellaisen, joka ymmärtäisi työn vaihtelevuuden. Joulukuusta huhtikuuhun kaikki aika menee yritykseen, eikä deittailuun ole aikaa. Olen kyllästynyt ylimääräiseen säätämiseen ja pohtimiseen. Haluan avoimuutta ja rehellisyyttä, eikä elämässäni ole tilaa turhille pelailuille. Asteikolla neljästä kymppiin haluni löytää kumppani on 8 ½.

Toivon saavani kirjeitä, jotka ovat samanlaisia kuin tämä omani. Se ei ole liian pitkä, mutta siinä kerrotaan tärkeät asiat, kuten kuka olet, mitä teet työksesi, mitä haluat elämältä ja millaista kumppania haet.

Toivottavasti kuulen sinusta pian.

Rakkaudella,

Miia