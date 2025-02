Maajussille morsian -sarjan maajussit kirjoittivat tänä vuonna myös itse kirjeet.

Maajussille morsian palaa 18. kaudelle uusin tuulin. Kahdeksan uutta maajussia lähtee matkaan etsimään loppuelämän rakkautta ja kumppania maatilan arkeen.

Kaudelle on luvassa uudistuksia heti alusta asti, kun maajussit ottavat kynän käteen ja lähtevät kirjoittamaan kirjettä mahdolliselle kumppanille toivoen vastauksia ehdokkailta.

Lue maajussi-Matin kirjoittama kirje alta:

Hei.

Olen Matti, 43-vuotias maitotilallinen Muhokselta. Toimin yrittäjänä ja työskentelen päätoimisesti maatilallani. Veljeni on osakkaana yrityksessä, mutta ei juurikaan työskentele tilalla.

Pyöritän maatilaa kolmannessa polvessa. Maatilan päätuotantosuunta on maidontuotanto. Navetassa minulla on 40 lehmää ja nuorta karjaa lisäksi n. 40kpl. Pelloilta korjataan satoa lähinnä omaan käyttöön. Pelloilla viljellään nurmea, rehuohraa sekä rehukauraa. Jonkin verran tehdään myös koneurakointeja.

Minulle maalla asuminen merkitsee paljon. Maaseudun rauha ja luonnon läheisyys maadoittaa ja antaa mahdollisuuden nauttia hetkistä arjen keskellä. Silloin, kun haluan rentoutua niin laitan paljun lämpenemään ja pihasaunan tulille.. se on hetki, jolloin oikeasti pysähtyy nauttimaan kiireettömyydestä.

Se, mitä minä toivon sinulta: Sinun ei tarvitse olla täydellinen. Se riittää, että olet minulle se täydellisin! Toivon, että olet sellainen ihminen, jonka kanssa on helppo olla. Olet käsitellyt entisen elämäsi ja olet valmis hyppäämään tämän junan kyytiin, jonka päätepysäkkiä ei tiedetä. Toivon, että sinulla on hyvä huumori ja olet sosiaalinen. Sinun ei tarvitse osata ja tietää maataloudesta mitään, minä kyllä opetan jos halua ja kiinnostusta löytyy. Sinun ammattitaitosi saa olla toisella alalla (ja on jopa suotavaa😄).

Minuun vaikutuksen tekee sellainen nainen, joka pitää itsestään huolen, on urheilullinen ja ulospäin suuntautunut. Pientä pilkettä saa olla silmäkulmassa😉.

Se mitä sinä saat minusta: Olen mukava ja sosiaalinen kaveri, jonka kanssa aika ei käy pitkäksi. En polta tupakkaa ja alkoholi ei hallitse elämääni. Omaan mielestäni hyvät ja terveelliset elämäntavat. Kouluttautunutkin olen sen verran, että koneinssin (AMK) paperit löytyy. Olen urheilullinen 186cm pitkä ja harrastanut mm. Pesäpalloa ja lentopalloa lapsuudesta aina näihin päiviin asti. Lisäksi käyn kuntosalilla, joka tukee mukavasti työtäni. Pyrin viikoittain harrastamaan liikuntaa muutamana iltana. Tykkään myös käydä lumilautailemassa muutaman kerran talvessa. Huumorintajua minulta löytyy ja tilannekomiikkaa joskus jopa kehuttu😅.

Minulle kelpaa rauhalliset koti-illat, mutta myös vapaalle osaan vaihtaa. Tykkään myös käydä festareilla sekä artisteja katsomassa. Osaan erottaa työn vapaa-ajasta ja vedänkin mielelläni jalkaan levikset tai kolitsit työhaalareiden sijasta😅. Lomapäivinä lähden mieluusti hieman kauemmas työ ja kotiympyröistä.

Haaveissani on sellainen kumppani, jonka kanssa on helppo olla ja elää. Kumppanin pitää olla sinut maaseudulla elämisen tai olemisen suhteen. Olisi mukava jakaa arkea sellaisen ihmisen kanssa, joka myös ymmärtäisi työhöni liittyvän sitoutumisen. Aina minulla ei ole hiihtolomaviikko ja heinäkuu lomaa😅.

Toivon, että löytäisin sinut tätä kautta. Olisi mukava viettää aikaa kanssasi harrastusten, reissujen yms. Sekä arjen pyörittämisen merkeissä. Välillä takkatulen ääressä, vaikka leffaa katsellen? Sinulla voi olla lapsia, minullakin niitä on kolme. Nuorin on poika 10 vuotta ja tytöt 15 ja 17 vuotta.

Minä toivon sinulta, että lähettäisit minulle sellaisen kirjeen, jossa kerrot itsestäsi mahdollisimman monipuolisesti. Lisäksi kertoisit tulevaisuuden suunnitelmista ja haaveista, sekä miltä elämä maaseudulla kuulostaisi? Laitathan mukaan kuvia!..ja mahdollisesti jopa videon(olisi huippu lisä) !😊

Kirjoita ihmeesä jos vähänkään epäröit!

Terveisin, Matti