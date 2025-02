Maajussille morsian -sarjan maajussit kirjoittivat tänä vuonna myös itse kirjeet.

Maajussille morsian palaa 18. kaudelle uusin tuulin. Kahdeksan uutta maajussia lähtee matkaan etsimään loppuelämän rakkautta ja kumppania maatilan arkeen.

Kaudelle on luvassa uudistuksia heti alusta asti, kun maajussit ottavat kynän käteen ja lähtevät kirjoittamaan kirjettä mahdolliselle kumppanille toivoen vastauksia ehdokkailta.

Lue maajussi-Antin kirjoittama kirje alta:

Hyvvää päivää,

Oon Antti 23-vuotias vuuen vaihteessa aloittanu viljelijä. Kototilamme sijaittee Kestilässä, sitä viljelen toistaiseksi vanahempien kaans. Tilamma on maitotila, jossa on noin 45 lypsävää lehmää, lisäks on nuorkarjaa ja vasikat. Peltoviljelyssä on nurmee, rehuviljaa sekä tieteski laijunta. Ihte oon 4. polven ejustaja järestyksessään.

Kototila sekä ylipäätää kotoseutu on ihtelleni erityisen rakasta, koska oon puolivuotiaana muuttanut kototilalle eli en muista tai tiiä syinnyinseuvusta yhtää mittään. Side kotiin on nii luja ettee sitä taatusti katkase mikkään. Toivon että saisi näissä maisemissa asua loppuiän.

Mutta asijaan työasioitte jäläkee :) Harrastukset ihtelä on sanotaanko että kausiluontoista, ne on mehtätyöt, vähäsissä määrin moottorikeikkailu, tärkeimpinä harrastuksina itelä on silti livekeikoilla käynti, tyylilajista riippumatta. Koen silti että raskas metallirock on mieleisin tyylilaji. Mutta ihan samalla tavalla ja yhtä mielellään käyn vaikkapa tanssilavalla tanssimusiikista nautimassa, tunnelma on tärkein.

Toisena tärkeänä harrasteena ihtelä on kahen kesän ajan ollu myös kesäteatterissa näytteleminen. Tammikuulla aletaan harjoitteleen jo tulevaa näytelmää, kesäkuun lovulla ylleesä on sitte ensi-ilta ja seuraavat pari viikkoa esitykset sitte pyörii. Parasta siinä on ku saa essiintyä mahollisismman täyvelle kahtomolle. Se vaatii uskallusta ja heittäytymiskykyä. Mutta sitä kyllä ihteltäni kans löötyy!

Kuvvailisin ihteäni positiiviseksi, nauruun taipuvvaiseksi, puhelijjaaksi, osin jopa meluseksi, tekeväksi, mutta myös hyvin herkäksi, tiijjostanolovan erityisherkkä. Oon kans herkkyyvestä johtue tarkka ja hyvä näkkeen asioita ja tunnetiloja, etenkin toisen ihmisen, huomaan tosi pienestäkkii asioista jos toisella ee oo hyvä olla.

Kumppanilta toivoisin elämänmyönteisyyttä, pientä räväkkyyttä, vilpitöntä halua asua maalla ja halua perheen perustamisseen. En oo niin vanhoilline kuiteskaa että kumppanin ois joku pakko osallistua täyspäiväisesti talon hommiin. Helepompi ois varmasti vaa työpaikkailmotus rustata. Oon silti aatellu asiaa paljon ja tullu lopputulemaan, että ois sitteki ihanaa ja hienoa jos kumppanilla oisi halua parisuhteen ”lomassa” lähtiä mun ihteni kaans kehittään tilaa ja karjatalloutta meijjän näköiseksi. Tottuus kuiteski on että ilman toista nuorta yrittäijjää maijjontuotanto on nykysellään sula mahottomuus, nimittäin pitkällä tähtäimellä.

Haluan silti ihastua ja rakastua vaimooni ja lasteni äitiin, en vain ja ainuastaan naiseen joka on ”maauskovainen”. Perheellistyminen on kuiteski unelma numero 1. Olen aiemmissa suhteissa joutunu pettymään niin pahoin että toivon enemmän kun ikänä tähä mennessä ohjelman kautta löytyvän loppuiäkseni ”sen oikean” rinnallein. Oon nyt työn puolesta asettumassa ja keskittymässä siihe mikä ihtiäni todella kiinnostaa nii ois ihanaa ens juhannusta viettää vain ja ainoostaan oman kullan kanssa <3

Lopuksi toivoisisin pitkiä ja antossia kirjeitä, jotka on kirjoitettu aijjosti syvämmellä, tiijostain että kirjoittaja saattaa kirjottaa tulevalle miehelleen kirjettä. Ehotonta plussaa tuo kans käsin kirjoitettu ja omalla murteella kirjoitettu kirje. Harras toive ois kans saaha kuvia ja videoita. Ne ihan viimestääs laittais sukat pyöriin jalassa ja saamaan syvämmen kokeen sähköstartin.

Rakkauden kesää odottain,

Antti