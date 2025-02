Maajussille morsian -sarjan maajussit kirjoittivat tänä vuonna myös itse kirjeet.

Maajussille morsian palaa 18. kaudelle uusin tuulin. Kahdeksan uutta maajussia lähtee matkaan etsimään loppuelämän rakkautta ja kumppania maatilan arkeen.

Kaudelle on luvassa uudistuksia heti alusta asti, kun maajussit ottavat kynän käteen ja lähtevät kirjoittamaan kirjettä mahdolliselle kumppanille toivoen vastauksia ehdokkailta.

Lue maajussi-Villen kirjoittama kirje alta:

Rakas Lukija,

Olen 58-vuotias Ville, oliiviöljyn tuottaja Espanjasta ja Suomesta. Elän puoliksi Andalusiassa ja puoliksi Salon seudulla. Kotini on talvikaudet Fuengirolassa, jossa viihdyn myös oikein hyvin. Espanjassa olen myös lähellä oliivitarhojani, jotka sijaitsevat La Manchan ylängöillä, Almodovarin kylässä. Siellä olen toiminut oliiviöljyn tuottajana yhteistyössä paikallisen osuuskunnan kanssa jo kymmenen vuoden ajan. Intohimoni ja unelmani onkin tarjota suomalaisille ja eurooppalaisille maailman parasta omaa oliiviöljyäni.

Fuengirolassa viihdyn loppusyksystä alkukevääseen. Tämän ajan olen mukana oliivien sadonkorjuussa, tuotannossa ja pullotuksessa. Varhaissadon oliivien korjuu ja puristus alkaa syys-lokakuussa. On kaunista ja maagista, miten luonto tarjoaa hedelmänsä meille jopa yli tuhat vuotta vanhoista puista yhä uudelleen ja uudelleen. Siinä yhden ihmiselämän pienuus korostuu. On hienoa olla osa niin pitkää perinnettä ja tehdä merkityksellistä työtä, josta monelle koituu iloa, makunautintoja ja terveyttä.

Pieni osa minua on jo juurtunut Espanjan maaperään, sillä viihdyn hyvin Andalusian rennossa elämän sykkeessä, mutta samaan aikaan tunnen itseni yhä suomalaisemmaksi. Kevään koittaessa on aina ihanaa palata rakkaaseen kotisuomeen. Kesä alkaa viimeistään siitä, kun istahdan ensimmäisen kerran nauttimaan Salon torikahvilan tunnelmasta. Siinä unohtuu Espanjan kahviloiden cafe con lechet.

Tuotesuunnittelu ja muotoilu ovat toinen ammattini. Monesta suomalaiskodista löytyykin minun suunnittelemiani tuotteita: takkoja, kalusteita, ovia, sisustuspaneeleita, jne. Minulle on luontaista katsoa asioita myös vahvan visuaalisen näkökulman kautta. Musiikki on myös iso osa elämääni. Se on ollut jopa päätyöni nuorempana ja edelleen isosti mukana elämässäni. Pianonsoitto, laulu ja säveltäminen tuovat suurta iloa elämääni.

Minut löytää usein myös lenkkitossut jalassa ulkoilemassa luonnosta, mutta muut urheilut ja niiden seuraamisen jätän mieluusti muiden hommaksi. Elämääni sisältyy työn ja vapaa-ajan kautta myös paljon muuta: kuten esimerkiksi kulttuuria sen monessa muodossa, matkailua, ystäviä, kirjallisuutta, kulinarismia, muotoilua, taidetta…

Elämänrytmini on tasapainossa ilon ja tekemisen kanssa, ja suhtaudun elämään lähes aina positiivisesti. Välillä on hyvä uskaltaa pysähtyä katsomaan asioita tyynesti ja rauhassa. Tärkeintä elämässäni on sydämen toiveiden seuraaminen ja läsnäolon kyky. Uskon sielujen kumppanuuteen ja siihen, että kauniit kohtaamiset syttyvät luonnostaan.

Kanssani elämästäsi ei varmasti tulisi tylsää, vaikka osaan kyllä myös arvostaa rentoa olemista ja kahdenkeskisiä hetkiä. Kumppaninani saatat joskus tarvita kumisaappaat, kun tutkimme kanssasi oliivilehtoja La Manchan ylängöillä, mutta ehkä kaapistasi olisi hyvä löytyä myös korkokengät. Etsin sinusta kumppania, joka olet aidosti oma itsesi. Sinua, joka osaat nauttia elämästä, olitpa minkäikäinen ja elämäntaustainen tahansa. Sinua, joka kannat itseäsi naisellisen kauniisti ja nautit elämästäsi naurussa, rakkaudessa ja joskus myös kyynelissä.

Elämämme voi rakentua yhteen maahan tai kahden maan välille. Sen oikean löydyttyä kaikki muu elämässä on kuitenkin vain järjestelykysymyksiä. Rakkaus kun on ehdottomasti se suurin voima, joka maailmaa liikuttaa. Unelmani on löytää rinnalleni sinut, jolle voin olla aito oma itseni rehellisesti kaikkine hyvine ja omituisinekin puolineni (onneksi niitä hyviä on enemmin). Haluan antaa rakkautta, kumppanuutta, olla kuuntelija ja ottaa sinut kainalooni silloinkin, kun on se harmaampi päivä. Emme kukaan voi sitoa ja omistaa ketään, mutta ihanaa olisi löytää aito ihmissuhde, jossa saisimme kulkea tasavertaisesti kumppaneina toisiemme rinnalla. Heittäydy rohkeasti seikkailuun ja kirjoita minulle, jos esittelyni ja tämä kirje sinua yhtään resonoi. Elämässä ei määränpää ole tärkein, vaan se että nautimme joka päivä matkasta. Lähde rohkeasti matkalle, jospa ne rakkauden tähdet olisivatkin nyt kohdallaan.

Olisin iloinen saadessani kuulla enemmän sinusta ja toivon, että voisit jakaa kanssani vaikkapa muiston, kokemuksen tai jopa haaveen, joka on sinulle tärkeä. Mikä koskettaa sydäntäsi? Olisi kiva kuulla sinusta ihan kaikkea. Kirjoita vaikka vain tajunnanvirtaa, mutta tartu rohkeasti vaan haasteeseen. Niin minäkin uskaltauduin tekemään. Kuvasi ja videosi olisivat tietenkin mahtava bonus.

Toivottavasti saan säveltää vielä sen maailman kauneimman rakkauslaulun sinulle, joka löydyt vierelleni.

Lämmin ajatus ja kiitos sinulle,

Ville