Maajussille morsian -ohjelmasta tutut Tarja ja Aino saapuivat TTK-studioon.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suora lähetys on alkamassa ja katsomoon saapuvat vieraat ovat jo tulleet paikan päälle tanssistudiolle. MTV Uutisten haastatteluun saapui Maajussille morsian -ohjelmassa aikaisemmin nähdyt Aino ja Tarja.

Vuonna 2023 Maajussille morsian -ohjelmassa puolisoa etsinyt Tarja kertoi ilouutisen. Hän löysi rakkauden viime vuonna.

– Piti käydä USAssa asti ja olla televisiossa ja sitten löytyy omalta kylältä, hän kuvaili.

Tarja asui aikoinaan Yhdysvalloissa noin kaksikymmentä vuotta ennen Suomeen palaamista. Puoliso on hänen vanha tuttunsa.

– Ollaan tunnettu jo ihan ala-asteelta asti. Sitten vaan törmättiin ja siitä se sitten lähti. Voi löytyä läheltäkin, hän sanoi.