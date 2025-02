Maajussille morsian -sarjan maajussit kirjoittivat tänä vuonna myös itse kirjeet.

Maajussille morsian palaa 18. kaudelle uusin tuulin. Kahdeksan uutta maajussia lähtee matkaan etsimään loppuelämän rakkautta ja kumppania maatilan arkeen.

Kaudelle on luvassa uudistuksia heti alusta asti, kun maajussit ottavat kynän käteen ja lähtevät kirjoittamaan kirjettä mahdolliselle kumppanille toivoen vastauksia ehdokkailta.

Lue maajussi-Ritvan kirjoittama kirje alta:

Hei Kulta,

Olen Ritva Theresa, 54-vuotias Lapintyttö. Tilani on Korpihilla sijaitsee Riisitunturin kansallispuiston vieressä, etelä-Lapissa, Tolvankylässä Posiolla, puoli tuntia Rukalta.

Tilani käsittää entisen kyläkoulun tontteineen sekä palan kaunista Kitkajärven rantaa, jossa on salainen uimapaikkani. Tilaani kuuluu myös venevalkamatontti sekä punainen torppa, josta haluan rakentaa meille kodin yhdessä kanssasi.

Korpihilla on elämäntyöni, kotini sekä käyntikohde, jossa on romanttinen kahvila-ravintola, kesäinen vohvelipuoti, juhlatila ja lähitulevaisuudessa pienimuotoista majoitustakin. Valmistan myös käsityönä artesaaniherkkuja luonnonmarjoista ja yrteistä mm. hillasta ja kuusenkerkästä. Lisäksi minulla on oma moderni juomatehdas Tervolassa, jossa valmistuu kuohuvia alkoholittomia juhlajuomia, limonadeja ja muita herkkuja. Olen toiminut luonnontuotealalla ja maaseutumatkailuyrittäjänä kohta kolme vuosikymmentä.

Kaipaan tasavertaista kumppania, jolla on huumoria ja pilkettä silmäkulmassa. Tiedän, että sinulla on menneisyys niin kuin minullakin, mutta uskallat päästää siitä irti ja katsoa kanssani rohkeasti tulevaisuuteen. Uskallat myös puhua ja pussata, niin aion minäkin uskaltaa. Meidän yhteinen elämä ja tulevaisuus on lämpöä, läheisyyttä, huolenpitoa ja kosketuksia täynnä. Ja tietysti oikeanlaista kipinää.

Toivon kanssasi yhteistä aikaa ja arjen pieniä onnen hetkiä. Olen ollut yrittäjänä jo riittävän kauan ja tehnyt kellon ympäri töitä niin että tiedän, että haluan nyt satsata sinuun ja meihin, ja herätä vierestäsi uuteen aamuun. Ja minut hurmataan katseilla ja kosketuksilla, varpaiden hieronnalla ja savukalalla.

Olet avoin, rehti, savuton, mukava mies, joka rakastaa tehdä halkoja ja lämmittää pönttöuuneja, ja tietysti samalla minuakin. Pidät myös mökkeilystä, hiihtämisestä, tapahtumista sekä perinteisistä asioista kuten aidon joulukuusen tuoksusta. Arvostat vanhoja rakennuksia ja esineitä, hyvää ruokaa sekä hetkiä ystävien kanssa. Sillä nämä asiat ovat minullekin tärkeitä. Ja tiedoksi, että minä rakastan yli kaiken kirpputoreja, tanssimista, puutarhan suunnittelua, sisustamista ja remontointia, teatteria, vanhan ajan tunnelmaa ja kylpemistä. Haluan myös tuottaa elämyksiä ja jättää jäljen sydämeesi.

Malttamattomasti kirjettäsi odotellen,

Terveisin Ritva Theresa

Pss. Kulta, muistathan , että meillä sataa lähes joka vuosi metri lunta!