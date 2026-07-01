Kivenpyörittäjän kylä -kirjan kirjoittanut Heikki Turunen kirjoittaa yhä joka päivä.

Maaseudun kipeää rakennemuutosta kuvaava Heikki Turusen klassikkoteos Kivenpyörittäjän kylä täyttää 50 vuotta.

Kymmenillä kesäteatterilavoilla esitetty teos on teemoiltaan yhä ajankohtainen.

Tänä kesänä Kivenpyörittäjä palaa Lieksaan, josta myös monet teoksen esikuvat löytyvät.

Vuonislahden kesäteatteriin Kivenpyörittäjän ohjannut Kai Paavilainen löysi 50-vuotiaasta tekstistä vain yhden vanhentuneen repliikin.

– Meeri sanoo Eljakselle, että me elämme nykyaikaa ja tieto on valtaa, niin minä ajattelin, että tämä on vanhentunut, että nykyisiin kaikki muu kuin tieto on valtaa, Paavilainen nauraa.

Katso yllä olevalta videolta, mikä Kivenpyörittäjän kylässä yhä osuu ja uppoaa!