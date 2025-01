Maidosta paljastui tärkeä terveyshyöty

Päivittäinen iso lasillinen maitoa voi laskea viidenneksellä paksu- ja peräsuolen syöpien riskiä, kertoo tuore tutkimus.

Guardian uutisoi Isossa-Britanniassa valmistuneesta laajasta terveystutkimuksesta. Sen mukaan ylimääräinen 300 milligramman annos kalsiumia voi laskea suolistosyöpiin sairastumisen riskiä jopa 17 prosentilla.

Puolessa tuopillisessa maitoa, eli hiukan vajaassa kolmessa desilitrassa maitoa on noin 300 milligrammaa kalsiumia.

– Tämä laaja tutkimus tarjoaa monipuolista näyttöä sille, että maitotuotteet voivat auttaa estämään paksusuolen syöpää, suurelta osin niiden sisältämän kalsiumin ansiosta, tutkimusta johtanut tohtori ja Oxfordin yliopiston vanhempi ravitsemusepidemiologi Keren Papier kertoo.

Myös kasvipohjaisilla maitojuomilla, joita on täydennetty kalsiumilla, todettiin olevan vastaavanlaisia suojaavia vaikutuksia.

– Kalsiumin havaittiin omaavan vastaavanlaisia ominaisuuksia niin maito- kuin myös kasvipohjaisissa maidonkorvikkeissa, mikä viittaa sen olevan tärkein tekijä riskinvähentämisessä, Papier jatkaa.

Tutkimus on äskettäin julkaistu Nature Communications -julkaisussa.

Erityisesti vauraiden maiden syöpä

Paksu- ja peräsuolen syövät ovat maailman kolmanneksi yleisimpiä syöpiä. Niihin sairastuu vuosittain miltei kaksi miljoonaa ihmistä ja ne aiheuttavat miljoona kuolemaa.

Paksu- ja peräsuolen syöpiä esiintyy erityisesti vauraissa maissa. Ennusteiden perusteella diagnoosien uskotaan kasvavan jopa 3,2 miljoonaan vuoteen 2040 mennessä. Kuolemaan johtavat diagnoosit tulevat nousemaan jopa 1,6 miljoonaan.

On vielä epäselvää, miksi suolistosyövät ovat lisääntyneet jyrkästi nuorten aikuisten keskuudessa maailmanlaajuisesti. 1990-luvun alun ja vuoden 2018 välisenä aikana Yhdistyneessä Kuningaskunnassa asuvien 25–49-vuotiaiden aikuisten suolistosyöpien diagnoosit kasvoivat 22 prosenttia.

Ruokavalion ja elämäntapojen merkitys

Vaikka nouseva trendi on huolestuttava, yli puolet paksu- ja peräsuolen syövistä ovat vältettävissä ruokavalio- ja elämäntapamuutoksilla.

Tärkeää on ylläpitää terveellistä painoa, syödä runsaasti kuitua, vähentää alkoholin käyttöä, olla fyysisesti aktiivisia ja olla tupakoimatta. Ruokavalio on erityisen tärkeä, koska yksi viidestä syövästä on linkitetty liialliseen punaisen tai prosessoidun lihan syömiseen.

Edelliset tutkimukset ovat antaneet viitteitä sille, että maitotuotteet saattaisivat auttaa suolistosyöpien riskin vähentämisessä, mutta konkreettista näyttöä ei ollut tarpeeksi.

Papier käytti tutkimuksessaan kollegoidensa kanssa ruokavaliota käsittelevää dataa yli 540 000 naiselta yli 17 vuoden ajalta. He tutkivat kuinka 97 eri ruokaa, juomaa ja ravinnetta vaikuttivat paksu- ja peräsuolen syöpien riskiin.

Tutkimus antoi uskottavaa todistusaineistoa, jonka perusteella kalsium voi suojella paksu- ja peräsuolen syöpiä vastaan. Samalla se myös vahvisti oletetusta, että alkoholi, punainen ja prosessoitu liha nostavat riskiä sairastua.

Kalsium suojaa

20 grammaa alkoholia päivässä, eli noin iso lasillinen viiniä, oli yhdistetty jopa 15 prosenttia kohonneeseen riskiin sairastua paksu- ja peräsuolen syöpiin. 30 grammaa punaista ja prosessoitua lihaa oli linkitetty 8 prosenttia kasvaneeseen riskiin.

Kyseinen tuore tutkimus keskittyi postmenopausaalisiin naisiin. Papier kuitenkin arvioi, että kalsiumin suojaava vaikutus toimisi myös miehillä ja nuoremmilla ihmisillä.

– Uskomme, että kalsium voi suojata paksu- ja peräsuolen syöviltä kiinnittymällä sappihappoihin ja vapaisiin rasvahappoihin paksusuolessa, mikä auttaa vähentämään niiden syöpää aiheuttavaa potentiaalia, Papier kertoo.

– Paksu- ja peräsuolen syövät ovat yksiä yleisimpiä syöpiä Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Sen takia on äärimmäisen tärkeää tietää, kuinka niitä voi estää, Cancer Research UK:n Sophia Lowes kommentoi tutkimustuloksia.

Tutkimusta rahoitti Cancer Research UK, joka on brittiläinen järjestö. Sen tehtävä on tukea syöpätautien hoitoa ja tutkimusta sekä välittää yleisölle syöpätietoutta.

– Odotamme innolla tarkempia tutkimuksia, joihin lukeutuu myös tiettyjen ainesosien, kuten juuri kalsiumin, vaikutukset. Näin varmistamme, että tämä hirvittävä sairaus vaikuttaa harvempiin ihmisiin, Lowes summaa.

Lähteet: Guardian ja Nature Communications