Syöpäriskin kannalta yksi yhdistelmä on erityisen vaarallinen

Maailman syöpäpäivää vietetään 4. helmikuuta. Sairaudesta ja sen yleistymisestä keskusteltiin Huomenta Suomessa.

Kuinka vaarallinen tauti syöpä on? Huomenta Suomessa vieraillut lääketieteen tohtori ja Syöpäsäätiön pääsihteeri Juha Pekka Turunen kertoo, että kysymykseen ei voi antaa yksiselitteistä vastausta.

– Syöpä on monta sairautta, hän selittää.

Osa syövistä on paikallisia ja hitaasti kasvavia, toiset nopeasti kasvavia ja etäpesäkkeitä lähettäviä.

– Kysymys on myös siitä, missä elimessä syöpä on, missä solutyypissä se on ja missä anatomisessa kohdassa se on ja minkä tyyppisiä oireita siitä tulee.

Jotkin syövät toisia haasteelliseempia

Haasteellisia syöpiä ovat Turusen mukaan usein ne, jotka jo toteamisvaiheessa ovat levinneet. Lisäksi on erityisen huonoennusteisia syöpiä, jotka ovat esimerkiksi vaikeita löytää.

– Esimerkiksi haimasyöpä sen takia, että sillä usein on tilaa kasvaa ja se löydetään loppuvaiheessa.

Tupakka ja alkoholi ovat syöpäriskin kannalta erityisen paha yhdistelmä. Kuvituskuva.Shutterstock

Syöpähoito kehittyy koko ajan

Turunen muistuttaa, että syöpien hoidossa tapahtuu koko ajan kehitystä. Hän ottaa esimerkiksi verisyövät, joiden ennuste on 1980-luvulta parantunut todella paljon.

– Joskus aikanaan melanooma oli sama kuin kuolema ja nykyään sen ennuste on todella paljon parantunut, Turunen lisää.

Tutkimuksen ja kehityksen kautta tapahtuu kymmenten vuosien kohdalla pitkissä kaarissa isojakin muutoksia.

– Esimerkiksi helikobakteerin löytäminen on vaikuttanut siihen, että vatsasyövän esiintyminen on vähentynyt paljon.

Syövät yleistyvät, kun ikäännymme

Syövät ovat kuitenkin yleistyneet esimerkiksi väestön ikääntymisen myötä. Turunen ennakoi, että vuonna 2040 tullaan toteamaan 47 000–48 000 uutta syöpää vuodessa.

– Pääsääntöisesti uudet syövät tulevat olemaan 75 vuotta täyttäneiden tapauksia.

Alkoholituotteisiin syöpävaaramerkintä?

Entä mihin tuotteisiin voisi olla perusteita laittaa merkintä syöpäriskistä? Turusen mukaan nyt on aloitettu keskustelu alkoholista. Irlanti on Euroopan Unionin ensimmäinen maa, joka ottaa vuoden päästä käyttöön varoitustekstin, jossa tulee esiin sen syöpäriski, tieto kalorimäärästä sekä ilmoitus, että se on sikiölle vaarallista.

– Nuuska on vastaavasti samantyyppinen.

Lisäksi on syöpävaarallisia aineita, jotka eivät ole kuluttajatuotteita. Klassisin on asbesti, jonka yhteys syöpään on todettu vuosikymmeniä sitten ja sen kanssa ollaankin nykyisin varovaisia. Asiaa siis kokonaisuudessaan seurataan.

Tupakka ja alkoholi erityisen huono yhdistelmä

Alkoholin tiedetään olevan syöpäriski, mutta sen suhteen ei ole todettu mitään rajaa, jonka jälkeen syöpäriski erityisen suuresti kasvaisi tai jota ennen se ei niinkään olisi haitaksi.

Se kuitenkin tiedetään, että mitä enemmän sitä käyttää, sitä enemmän vaikutuksia tulee.

– Tietenkin alkoholilla tulee paljon muitakin vaikutuksia elimistöön, mutta erityisen vaarallista on tupakan ja alkoholin yhteiskäyttö. Se nostaa syöpäriskin kymmen- tai satakertaiseksi.

Alkoholi on yhteydessä etenkin ruoansulatuselimistön syöpiin sekä naisten rintasyöpään.

Entä miten omaa syöpäriskiä voi pienentää? Katso koko haastattelu yltä.

Huomenta Suomi -ohjelman löydät MTV Katsomosta!

Lue myös: