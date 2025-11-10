Suomessa osallistutaan syöpien seulontaan ahkerammin kuin EU-maissa keskimäärin, kerrotaan Euroopan syöpäjärjestön (ECO) Suomen-maaraportissa.
Suomessa osallistumisaste rintasyövän seulonnassa on vajaat 82 prosenttia, kun EU-tason keskiarvo on 54 prosenttia. Kohdunkaulan syövän seulonnassa osallistumisaste on Suomessa lähes 73 prosenttia, kun EU-maiden keskiarvo on noin 17 prosenttiyksikköä vähemmän.
Suurin ero seulontoihin osallistumisen yleisyydessä on suolistosyövissä. Suomessa suolistosyöpien seulonnan osallistumisaste on yli 74 prosenttia, kun EU-maiden keskiarvo on 36 prosenttia.
Lisäksi Suomessa on käynnissä keuhko- ja eturauhassyövän seulontaan liittyviä kliinisiä tutkimuksia, raportissa sanotaan.
Lue myös: Unohda askelmäärä: Yksi kävelymuutos voi tuoda hyötyjä sydänterveydelle
Tiedot Suomen osalta perustuvat Syöpärekisterin vuoden 2023 tietoihin.
Maaraportin mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen osallistumisaste rintasyövän seulontoihin on Suomessa kuitenkin vain 13 prosenttia. EU-maiden keskiarvo 28 prosenttia.
Raportin mukaan suomalaisia rokotetaan papilloomavirusta (hpv) vastaan hyvällä kattavuudella. EU:n hpv-rokotekattavuuden tavoitetasoon eli 90 prosenttiin on kuitenkin vielä matkaa, sillä Suomessa kattavuusluku on 73 prosenttia.