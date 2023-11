Sydänlihastulehdus on salakavala tauti – kardiologi kertoo, miten vältät vaaran

Sydänlihastulehdusta eniten nuorilla ihmisillä

Paavonen kertoo, että yleisimmin sydänlihastulehduksen syynä on esimerkiksi ylähengitystieinfektio ja siitä seuraava epätarkoituksenmukainen kehon puolustusreaktio, joka kohdistuu sydänlihassoluihin ja sydänlihakseen.

Terveyskirjasto kertoo, että sydänlihastulehduksen oireiden vaikeusaste vaihtelee suuresti. Tavallisimmin sen oireena on rintakipu, joka tyypillisimmin esiintyy vasemmalla kyljessä maatessa ja etukumarassa asennossa istuessa. Vakavampia oireita ovat hengenahdistus, rytmihäiriöt ja joskus sydämen vajaatoiminta . Salakavala tauti voi olla myös oireeton.

Nuorilla ihmisillä aktiivisempi immuunipuolustus ja kenties elämäntapa

Ennen koronapandemiaa sydänlihastulehdukseen sairastuivat yleisimmin 20–40-vuotiaat miehet. Paavosen mukaan korona muutti tilannetta hieman niin, että miehiä on sen myötä sairastuneissa vain hiukan enemmän.

– Suurin tekijä on, että nuorilla ihmisillä immuunipuolustus on sen verran aktiivinen, että se altistaa heitä tällaiselle ja varmasti he ovat myös fyysisesti aktiivisempia kuin vanhemmat ihmiset, Paavonen sanoo.