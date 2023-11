Sydänlihastulehduksen diagnoosi ei tullut helpolla – pikajuoksija Karoliina passitettiin ensin jopa fysioterapiaan: "Vasta neljäs lääkäri otti oireet tosissaan"

Pikajuoksija Karoliina Kujanpään kuluva vuosi on ollut sairastelun täyteinen. Kaikki alkoi lievästä koronaviruksesta, jonka jälkeen diagnosoitiin monen mutkan kautta sydänlihastulehdus. Kilpaurheilu-ura on ollut hetken tauolla, mutta tulevaisuuden suhteen urheilija on toiveikas.