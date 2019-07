Sydän voi todella murtua surusta – kardiologi kertoo, mistä tunnistaa vakavat oireet: "Edelleenkään jotkut suomalaiset miehet eivät lähde lääkäriin, vaikka tulisi tällaista kipua"

Toistuvaan ja välillä ohimenevää rintakipuun pitää aina suhtautua vakavasti ja silloin on syytä varata aika lääkärille. Taustalla voi olla sepelvaltimotauti, jossa suoni tukkeutuu hitaasti mutta vaarallisesti. Se voi pahimmillaan johtaa sydäninfarktiin.

– Meillä kaikilla on varmasti joskus sellaisia kipuja. Se on sellaista kipua rintakehällä, jonka voi sormella näyttää. Jos kohdassa tuntuu vielä arkuutta, niin silloin on harvoin kyseessä sydänperäinen rintakipu.