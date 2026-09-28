Jokereiden kapteeni Markus Hännikäinen peräänkuuluttaa myös pelaajien vastuuta kehnon alkukauden taustalla.

Jokerit reagoi surkeaan alkukauteensa sunnuntaina antamalla päävalmentaja Tomek Valtoselle ja apuvalmentaja Waltteri Immoselle potkut. Uudeksi päävalmentajaksi nousee niin ikään valmennustiimissä jo mukana ollut Juuso Hahl.

Jokerit-kapteeni Markus Hännikäinen sai tietää Valtosen potkuista ennen kuin Jokerit julkisti tiedotteensa. Myös muut pelaajat saivat tiedon asiasta ennen kuin se ilmoitettiin julkisesti.

Hännikäisen mukaan joukkueessa on suhtauduttu valmentajanvaihdokseen ammattimaisesti.

– Tämä on ammatti- ja tulosurheilua. Nämä ovat vaikeita päätöksiä, mutta kuuluvat tähän lajiin. Hyväksytään se, mitä on tapahtunut ja keskitytään tähän hetkeen ja siihen, mihin voimme vaikuttaa, Hännikäinen sanoo MTV Urheilulle.

– Asioiden piti muuttua ja nyt niitä muutetaan. Nyt se on jokaisesta yksilöstä kiinni, miten siihen tartutaan. On tärkeintä, että joka ikinen pelaaja ja jäsen tässä organisaatiossa sitoutuu tähän yhteiseen suuntaan, Hännikäinen jatkaa.

Mistä Jokereiden alkukauden haasteet ovat johtuneet?

– On varmasti monta yksittäistä syytä, mutta suurin syy on ollut se, ettemme ole illasta toiseen pystyneet pelaamaan sillä tasolla, jolla meidän pitää pelata. Tämä on kova liiga. Tällä hetkellä suoritustaso ei riitä. Sitä pitää nostaa ja kaikkien pitää parantaa pelaamista, Hännikäinen sanoo.

– Ihan sama, mikä se pelitapa on, jokaisen pitää sitoutua siihen ja toteuttaa sitä. Me ei olla oltu kollektiivisesti riittävän hyviä.

Hännikäinen kertoo olleensa yhteydessä sekä Valtosen että Immosen kanssa. Jokerit-kapteeni korostaa, että kehnon alkukauden syitä ei voi yksistään vierittää potkut saaneen kaksikon niskoille.

33-vuotiaan työmyyrä painottaa, että jokaisen joukkueen pelaajan on parannettava otteitaan joka osa-alueella.

– Se on pääviestini tässä. Jokaisen pitää katsoa peiliin ja jokaisen pitää parantaa. Tämä on yhteisö ja yhteisen panoksen tulos. Tämä ei ole yksittäisen tai yhden tai kahden ihmisen syytä. Se on tärkein asia, mitä haluan sanoa, ja mitä olemme puhuneet tuolla kopissa, Hännikäinen kertoo.