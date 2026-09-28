Fingrid ilmoitti, että kotitalouksien sähkölasku nousee vuoden alusta.
Kantaverkkoyhtiö Fingrid nostaa kantaverkkopalvelun maksuja 4 prosenttia vuoden 2027 alusta.
Fingridin mukaan maksujen noston taustalla on asiakastarpeita ennakoiva investointiohjelma.
Hintojen nostamista perustellaan lisäksi laajenevan sähköjärjestelmän kustannusten kasvulla.
– Sähkönkulutus on kääntymässä voimakkaaseen kasvuun lähivuosina, mutta kasvun mahdollistavat verkkoinvestoinnit on tehtävä etupainotteisesti, yhtiön tiedotteessa kerrotaan.
Yhtiön mukaan kantaverkkomaksujen korotuksen vaikutukset ovat varsin maltilliset kuluttajille.
– Kantaverkkomaksujen osuus on sähkölaskun kokonaishinnasta noin 3 prosenttia, joten korotuksen vaikutus kotitalouksien sähkölaskuun on noin 0,1 prosenttia, yhtiö kertoo.