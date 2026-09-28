Tampereen muumimuseossa avautunut Muumimukimania-näyttely esittelee muumimukien historiaa, alkuperäisiä kuvituksia ja intohimoisten keräilijöiden tarinoita.
Muumimukimania-näyttelyssä on esillä niin Arabian valmistamia klassikkomukeja kuin kansainvälisiä harvinaisuuksia ja aivan ensimmäisiä Tove Janssonin kuvittamia mukeja 1950-luvulta.
Museoamanuenssi Anu Muurisen mukaan muumimukit ovat suomalaisille paljon enemmän kuin pelkkiä käyttöesineitä.
– Muumimukit ovat usein sellaisia, joihin liittyy henkilökohtaisia elämäntarinoita ja muistoja, sanoo Muurinen.
Monelle muki on lahja tärkeältä ihmiseltä tai muisto erityisestä hetkestä.
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Näyttelyssä esitellään myös uusia ja vanhoja kuvituksia, joiden yksityiskohdat puhuttelevat niin taiteilijoita kuin keräilijöitäkin. Kuvittaja Parvati Pillai kuvailee, miten muumimukien kuvituksissa on kerroksia ja tarinoita.
Muumimukeja keräilevä Joni Niskasaari kertoo oman harrastuksensa alkaneen joululahjasta.
– Muumimukimaniani lähti käyntiin siitä, kun vuonna 2013 sain joululahjaksi äidiltäni joulumukin, jossa muumihahmot tanssivat joulukuusen ympärillä. Siitä se sitten lähti, kertoo Niskasaari.
Kokoelma kasvaa jatkuvasti, eikä täydellistä kokoelmaa ole olemassakaan.
– Muumimukikokoelma ei ole koskaan valmis – niitä tulee lisää, sanoo Niskasaari.
Miten muumimukista tuli ilmiö? Katso yllä olevalta videolta!