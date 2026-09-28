Näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana, kertoo STT.
Rakastettu näyttelijä Seela Sella on menehtynyt. STT sai tiedon näyttelijän poismenosta Digi- ja väestörekisteristä. Sella oli kuollessaan 89-vuotias.
Näyttelijällä todettiin vuoden 2026 huhtikuussa nielusyöpä. Elokuussa Sella joutui sairaalaan syövän aiheuttamien oireiden takia.
Syyskuussa hän kertoi olevansa palliatiivisessa hoidossa.
Vuonna 1958 Teatterikoulusta valmistunut Seela Sella oli yksi Suomen tunnetuimmista näyttelijöistä. Hän teki pitkän uran niin teatterilavoilla kuin televisio- ja elokuvarooleissa.