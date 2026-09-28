Tuukka Taponen, 19, jatkaa formulauraansa F2-sarjassa ensi kaudella.

Viimeiset kaksi vuotta F3-luokassa ajanut Taponen on tehnyt maanantaisen tiedotteen mukaan sopimuksen F2-sarjan ART Grand Prix -tallin kanssa.

Taposen ympärille luodaan myös uusi suomalainen taustatiimi, jota koordinoi Valtteri Bottaksen F1-vuosiltakin tuttu valmentaja Antti Vierula.

– On helpottavaa tietää missä ja kuinka paljon ajan ensi kaudella. Ympärilläni on uusi ja vahva taustatiimi, joka antaa minulle mahdollisuuden keskittyä täysillä omaan työhöni. Tämä on juuri sellainen tilanne, johon olen koko tähänastisen urani ajan halunnut päästä, Taponen kommentoi tiedotteessa.

Taposen tuleva tiimi ART Grand Prix kuuluu kansainvälisten formulasarjojen menestyneimpiin junioritalleihin. Sen riveistä menestykseen ovat nousseet muun muassa F1-maailmanmestarit Lewis Hamilton ja Sebastian Vettel sekä suomalaistähti Bottas.

Formula 2 on kansainvälisen autourheiluliiton FIA:n korkein junioriluokka ja viimeinen sarjaporras ennen Formula 1 -luokkaa.

Taponen sijoittui päättyneellä F3-kaudella kokonaispisteissä kolmanneksi.