Suomen miesten lentopallomaajoukkue on selvittänyt tiensä Euroopan liigan välieriin.
Suomi voitti jokaisen Euroopan liigan runkosarjan kuudesta ottelustaan. Viimeisessä runkosarjaottelussaan se otti 3–0-voiton Islannista erälukemin 25–14, 25–15, 25–12. Islanti isännöi juhannusviikonlopun turnausta Kopavogurissa.
Ottelun kovimman pistesaldon teki Niko Suihkonen, jolle ottelu oli järjestyksessään sadas Suomen maajoukkuepaidassa. Suihkoselle kirjattiin 14 pistettä.
Seuraavaksi Suomi saa välierissä vastaansa Tanskan.
Välieräpaikan lisäksi Suomi varmisti voitolla paikkansa vuoden 2028 EM-kisoissa.