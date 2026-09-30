Miehellä on aiempaa rikoshistoriaa.

Naantalin kylpylässä ampunut 37-vuotias mies on vangittu tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä törkeästä pahoinpitelystä, vaaran aiheuttamisesta ja törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Syyte asiassa on nostettava viimeistään 24.marraskuuta.

Tästä on kyse

Yksi ihminen haavoittui lauantai-iltana ampumisessa Naantalin kylpylässä, kun mies ampui kohti toista miestä. Tapahtumaa todisti toistakymmentä ihmistä.

Miestä epäiltiin aiemmin tapon yrityksestä, mutta rikosnimike vaihtui törkeään pahoinpitelyyn kuulusteluiden edetessä.

Maanantaina poliisi kertoi, että uhrin tila on vakaa.

Kyseessä oli poliisin mukaan "kahden henkilön välinen riita". Ampumisesta epäilty mies poistui kylpylän alueelta, mutta myöhemmin yöllä poliisi otti hänet kiinni.

Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Jari Klaus on kertonut MTV Uutisille, että mies ehti olla muutaman tunnin kadoksissa kunnes hänet otettiin kiinni Salosta yksityisasunnosta.

Aseen esittelyä ja tappouhkaus ravintolassa

Mies on viimeksi vuonna 2025 tuomittu ampuma-aserikoksesta ja varomattomasta käsittelystä.

Hän oli käyttänyt Salossa vuonna 2024 pienikaliiperista pistoolia ravintolan edessä niin, että se aiheutti vaaraa toisen hengelle tai terveydelle. Ravintolan ulkopuolella oli tekohetkellä muita henkilöitä.

Mies sai tapauksesta 4 kuukautta ehdollista vankeutta, jonka koeaika ei ole vielä päättynyt.

Jos ehdolliseen rangaistukseen tuomittu tekee koeaikana rikoksen, josta hänet tuomitaan ehdottamaan vankeuteen ja syyte nostetaan vuoden kuluessa koeajan päättymisestä, ehdollinen rangaistus voidaan määrätä täytäntöön.

Vuonna 2022 mies tuomittiin myös vaarana aiheuttamisesta ja ampuma-aserikoksesta. Tuolloin hän ampui Mynämäellä omakotitalon pihalla pistoolilla kuusi kertaa ilmaan. Miehen mukaan laukauksia oli vain kaksi tai kolme. Mies sai tapauksesta sakkoja yhteensä 420 euron verran.

Sitä edeltävänä vuonna mies tuomittiin ampuma-aserikoksesta, sillä oli hankkinut ja säilyttänyt asetta ilman hallussapitolupaa vuodesta 2016 saakka. Ase oli toimintakuntoinen ja luvan vaativa ampuma-ase. Hän oli esitellyt asetta myös eräässä palvelussa. Hänelle määrättiin 3 kuukautta ehdollista vankeutta vuonna 2021.

Vuonna 2018 mies uhkaili ravintolan baarimikkoa, joka oli kieltäytynyt tarjoilemasta hänelle ja pyytänyt poistumaan. Baarimikon mukaan mies oli uhannut suusanallisesti muun muassa sanomalla, että ”täältä poistuu kaikki muut ennen mua ja kylmänä”. Hän oli myös potkaissut baarimikkoa sääreen kahdesti.

Mies tuomittiin asiassa seuraavana vuonna laittomasta uhkauksesta ja pahoinpitelystä 70 päiväsakkoon.