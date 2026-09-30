Kotimaista pikkukalaa, muikkua, on nyt hyvin saatavilla, muistuttaa kalayhdistys.

Syksy on muikun tärkeintä sesonkiaikaa. Erityisesti mädin vuoksi ajoitus on tärkeä, sillä mäti kehittyy syksyn aikana ja se täytyy saada talteen oikeaan aikaan.

Muikkua saadaan nyt runsaasti, mutta kala ja mäti on käsiteltävä nopeasti hyvän laadun säilyttämiseksi.

Muikkua kulutettiin Suomessa vuonna 2024 noin 0,23 kiloa henkilöä kohden. WWF:n Kalaoppaan mukaan muikku on erinomainen ja kestävä valinta ruokapöytään.

Kuusamolainen ammattikalastaja Juha Korhonen kertoo kalayhdistykselle kiireisestä sesongista.

– Nyt on vuoden tärkein sesonki. Töitä saa tehdä niin paljon kuin huvittaa, ja sitten vielä vähän päälle. Alle 12 tunnin työpäivät luokitellaan vapaapäiväksi, Korhonen naurahtaa Pro Kala ry:n tiedotteessa.

Juha Korhonen tekee pitkää päivää kalastuksen parissa.Pro Kala ry

Kuusamossa mätisesonki alkaa tavallisesti syyskuun puolivälissä ja kestää noin viidestä kuuteen viikkoa. Eteläisemmässä Suomessa sesonki käynnistyy myöhemmin ja jatkuu pidempään.

Muikunmätiä käytetään paljon etenkin ravintoloissa. Kotiin sitä ostetaan etenkin loppuvuoden juhlapöytiin ja myöhemmin blinikaudelle.

Muikku taipuu muuhunkin kuin pannulle: "Pahuksen hyvää!"

Suomalaiset tuntevat erityisesti pannulla paistetun muikun, mutta pikkukalaa voi hyödyntää monella muullakin tavalla. Se sopii esimerkiksi uuniruokiin, ja suurempia muikkuja voi myös savustaa.

Korhonen vinkkaa kokeilemaan muikkua myös lasimestarin sillin tapaan valmistettuna. Marinadissa kalan pienet ruodot pehmenevät ja lopputuloksesta tulee hänen mukaansa "pahuksen hyvää".

– Kotimaiset kalat ovat lähiruokaa, niiden syöminen on ekologista, ne maistuvat hyvälle ja niistä tulee vielä hyvälle tuulelle! Korhonen kannustaa.

Uunimuikut

Helppo vaihtoehto ovat myös uunimuikut. Testaa Pro Kala ry:n reseptiä!

500 g muikkuja perattuna

1,5 tl hienoa merisuolaa

½ tl oreganoa

½ dl oliiviöljyä

Kuivaa muikut tarvittaessa. Mausta huolellisesti suolalla ja oreganolla. Pyörittele oliiviöljyssä. Laita kalat uunipellille tai grilliritilälle ja kypsennä 15-20 minuuttia 180-asteisessa uunissa, kunnes muikut ovat kypsiä. Tarjoa salaatin ja salaatinkastikkeen kera.

Salaatti:

1 kerä romainesalaattia tai muuta hyvää salaattia

5 tomaattia

1 dl mustia oliiveja (Niçoise tai Kalamata)

1 pieni kurkku

4 kevätsipulin vartta

paahdettuja saksanpähkinöitä

Yhdistä kaikki ainekset. Tarjoile salaatinkastikkeen ja muikkujen kera.