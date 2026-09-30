Perustuslakivaliokunta ehtii käsitellä kansanedustaja Timo Vornasen (tv.) tapauksen.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman (kok.) sanoo MTV Uutisille, että valiokunta on tänään kokouksessaan päättänyt ottaa myös maanantait kokouspäiväkäyttöön.

− Valiokunta rupeaa kokoontumaan myös maanantaisin tai ainakin pitää tätä mahdollisuutta. Nyt tähän maanantaikokoontumiseen oli myöntyväisyyttä.

Valiokunnan työmäärä on ollut poikkeuksellisen suuri. Lisäkokouspäivä mahdollistaa sen, että valiokunta ehtii käsitellä myös kansanedustaja Timo Vornasen asian.

− Sen jälkeen kun valiokunta on käsitellyt budjettilait ja muut kiireelliset hallituksen esitykset eli ne joiden voimaantulo on vuodenvaihteessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että valiokunnassa Vornasen asiaa käsiteltäisiin joulukuussa, Vestman sanoo.

Valiokunnan tehtävä olisi arvioida muun muassa sitä, osoittaako rikos, josta edustaja on tuomittu, että hän ei ansaitse edustajan toimen edellyttämää luottamusta ja kunnioitusta.

Valiokunta ei suoraan ota kantaa siihen, voiko Vornanen jatkaa toimessaan.

Perustuslakivaliokunta poikkeuksellisen kiireinen

Vestman on sanonut aiemmin, että Vornasen tapaus saattaa jäädä käsittelemättä valiokunnan kiireiden vuoksi.

− Valiokunta on antanut tänä vuonna jo nyt syyskuun lopussa sen määrän perustuslakiarviointeja lakiesityksistä, jonka valiokunta antaa tavallisesti koko vuoden aikana. Valiokunnalla on nyt jonossa noin parikymmentä hallituksen esitystä arvioitavaksi, Vestman sanoo.

Vornanen on saanut lainvoimaisen 8 kuukauden ehdollisen vankeustuomion ampumisselkkauksesta Helsingin Bar Ihkun edustalla keväällä 2024.