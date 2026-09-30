Selviytyjistä tuttu Tommi Manninen ja Veera-rakas odottavat perheenlisäystä.
Selviytyjistä tuttu Tommi Manninen kertoi Instagramissa ilouutiset. Manninen ja hänen puolisonsa odottavat perheenlisäystä.
– Ollaan ehditty tehdä paljon asioita näiden vuosien aikana, mutta parasta on ollut kasvaa yhdessä vanhemmiksi meidän esikoiselle. Alkuvuodesta saadaan tuplata tämä onni, Manninen kirjoittaa.
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Mannisen ja hänen Veera-rakkaansa esikoinen syntyi vuonna 2025. Pariskunta meni naimisiin kesäkuussa 2024.
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