Puolustusvoimat huutokauppaa käytöstä poistettua materiaalia lokakuussa.
Käytöstä poistettua Puolustusvoimain tavaraa myydään jälleen huutokaupassa Tampereen Kalkussa.
Yhteistyökumppani Millogin järjestämässä tilaisuudessa on lokakuun 7. päivä myynnissä yli 300 kohdetta.
Tavarat ovat näytillä päivää aiemmin.
Tiedotteen mukaan, myynnissä on tällä kertaa monipuolisesti käytöstä poistettua materiaalia, kuten moottoriajoneuvoja, veneitä sekä kaikenmoisia kuljetusalan varaosia ja muuta materiaalia.
Myynnissä on pieni sähköinen hyötyajoneuvo esimerkiksi tavarankuljetukseen.Puolustusvoimat
Myytävien joukossa on myös harvinaisempia tuotteita, joista vaikkapa keräilijät voivat saada mainion lisän kokoelmiinsa.
– Tällä kertaa mukana on vähän tavallisesta poikkeavakin kohde, pieni sähköinen hyötyajoneuvo tavarankuljetukseen. Uskon, että myös 80-luvun maasturi kerää ympärilleen innokkaita huutajia, logistiikkapäällikkö Petri Lundelin Millogilta ennakoi.