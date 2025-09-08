Ensimmäiset Patrian 6x6-miehistönkuljetusvaunut Tanskaan

LK 8.9.2025 Patrian sotilasajoneuvoja Patrian sotilasajoneuvotehtaan avajaisissa Valmierassa Latviassa 24. toukokuuta 2024.
Kuvassa Patrian sotilasajoneuvoja Patrian tehtaan avajaisissa Valmierassa Latviassa 24. toukokuuta 2024.Lehtikuva
Julkaistu 44 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Patria kertoo toimittaneensa Tanskaan ensimmäiset Patria 6x6-miehistönkuljetusvaunut. 

Tanska tilasi Patrialta 129 miehistönkuljetusvaunua heinäkuussa osana yhteishanketta.

Ajoneuvot valmistetaan Suomessa ja niitä toimitetaan lisää kuluvan vuoden aikana.

Patria kertoo saaneensa Common Armoured Vehicle System (CAVS) -yhteishankkeen kautta tilauksia liki tuhannesta miehistönkuljetusvaunusta ja toimittaneensa niitä yli 250. 

Tanskan lisäksi hankkeeseen osallistuvat Suomi, Latvia, Ruotsi ja Saksa.

Hanke on osallistujamaiden hyväksynnällä avoin maille, joilla on samankaltaiset vaatimukset.

Patria kertoi maaliskuussa investoivansa 40 miljoonaa euroa panssaroitujen ajoneuvojen tuotannon kasvattamiseen Hämeenlinnassa. 

Hämeenlinnan lisäksi Patria valmistaa 6x6-ajoneuvoja myös Latviassa.

Lue myös: Tanska ostaa Patrialta panssariajoneuvoja

Lisää aiheesta:

Tanska ostaa Patrialta panssariajoneuvojaPatrian ajoneuvojen kysyntä kasvussa: Latviaan avattiin uusi tuotantolaitosPuolustusvoimat hankkii Patrialta lisää miehistönkuljetusajoneuvojaPuolustusvoimat hankkii Patrialta suuren määrän panssaroituja ajoneuvoja – "Ne soveltuvat erinomaisesti Suomen oloihin"Ukraina tilannut Puolasta sata panssaroitua ajoneuvoa – pohjana tuttu suomalainen Patrian ajoneuvoPatria toimitti suurkaupan ensimmäiset panssariajoneuvot Latviaan
PatriaTanskaMaanpuolustusLatviaSaksaRuotsiTalous

Tuoreimmat aiheesta

Patria