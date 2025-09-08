Ensimmäiset Patrian 6x6-miehistönkuljetusvaunut Tanskaan

Patria kertoo toimittaneensa Tanskaan ensimmäiset Patria 6x6-miehistönkuljetusvaunut.
Tanska tilasi Patrialta 129 miehistönkuljetusvaunua heinäkuussa osana yhteishanketta.
Ajoneuvot valmistetaan Suomessa ja niitä toimitetaan lisää kuluvan vuoden aikana.
Patria kertoo saaneensa Common Armoured Vehicle System (CAVS) -yhteishankkeen kautta tilauksia liki tuhannesta miehistönkuljetusvaunusta ja toimittaneensa niitä yli 250.
Tanskan lisäksi hankkeeseen osallistuvat Suomi, Latvia, Ruotsi ja Saksa.
Hanke on osallistujamaiden hyväksynnällä avoin maille, joilla on samankaltaiset vaatimukset.
Patria kertoi maaliskuussa investoivansa 40 miljoonaa euroa panssaroitujen ajoneuvojen tuotannon kasvattamiseen Hämeenlinnassa.
Hämeenlinnan lisäksi Patria valmistaa 6x6-ajoneuvoja myös Latviassa.