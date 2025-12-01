Ruotsin puolustusvoimat on antanut Ruotsin puolustusmateriaalivirastolle tehtäväksi 94 Patria 6x6 -ajoneuvon lisähankinnan.

Patrian ja Ruotsin puolustusvoimien sopimuksen kokonaisarvo on noin 1,5 miljardia kruunua eli noin 140 miljoonaa euroa, puolustustarvikevalmistaja Patria kertoo tiedotteessaan.

Ajoneuvot toimittaa Patria, mutta ruotsalainen teollisuus osallistuu merkittävästi niiden tuotantoon.

Viime vuonna Ruotsi tilasi 321 Patria 6x6 -ajoneuvoa, joten nyt tehdyn lisätilauksen myötä Ruotsin puolustusvoimille toimitetaan yhteensä 415 ajoneuvoa vuosina 2025–30.

Vahvistaa liittolaismaiden kaluston yhteentoimivuutta

Tilaus tehdään Suomen johtaman monikansallisen Common Armoured Vehicle System -hankkeen (CAVS) puitteissa, jossa Ruotsi on mukana yhdessä Britannian, Latvian, Norjan, Saksan ja Tanskan kanssa.