Saksan puolustusvoimat on tilannut suomalaiselta puolustusalan yritykseltä Patrialta ajoneuvoja yli kahden miljardin euron arvosta.

Saksan puolustusvoimat eli Bundeswehr ostaa Patrialta 6x6-panssariajoneuvoja neljän eri ajoneuvomallin muodossa. Sopimusten arvo optioineen on yli kaksi miljardia euroa, ja niiden kiinteä tilausarvo ylittää miljardi euroa.

Kyseessä on Patrian historian suurin yksittäinen tilaus. Kaupat syntyivät Patrian niin kutsutun Common Armoured Vehicle System (CAVS) -hankkeen puitteissa.

Saksan liittopäivät hyväksyi tilauksen eilen keskiviikkona, ja sopimuksen osapuolet allekirjoittivat hankintasopimuksen hetki sitten.

– Kaupan merkitys on massiivinen. Se antaa uskoa tulevaan ja mahdollistaa toimintamme suunnittelua pitkälle 2030-luvulle, kertoo Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalinko MTV Uutisten haastattelussa.

Tilauksessa Saksa ostaa ainakin 876 Patrian 6x6-panssariajoneuvoa. Valtaosa niistä tuotetaan Saksassa Patrian yhteistyökumppanien, KNDS:n ja FFG:n, tuotantolaitoksissa.

Myös Valmet Automotiven tehtaalla Uudessakaupungissa valmistellaan panssariajoneuvojen tuotantoa Patrialle ensi vuodesta alkaen.

Myös työllisyysvaikutuksia Suomelle

Rautalingon mukaan Saksan puolustusvoimat toivoo kuitenkin toimitusten alkavan mahdollisimman nopeasti, minkä takia ensimmäiset toimituserät valmistetaan Suomessa.

Kyse on joistakin kymmenistä kokonaan Suomessa valmistettavista ajoneuvoista.

Saksasta saattaa olla luvassa myös lisätilauksia.

– Aina on mahdollista, että asiakas haluaa nopeuttaa toimituksia. Maailmantilanne ikävä kyllä muuttuu koko ajan, mutta olemme myös varautuneita lisätoimituksiin, Esa Rautalinko kuvailee.

Patria solmi joulukuun alussa sopimuksen Uudessakaupungissa sijaitsevan Valmet Automotiven kanssa panssaroitujen ajoneuvojen valmistuksesta. Patrian toimitusjohtaja uskoo, että uusi tilaus Saksasta auttaa osaltaan varmistamaan, että ajoneuvotuotanto jatkuu Suomessa.

– Uudenkaupungin toimituskapasiteetti on meille arvokas lisä. Tarkoitus on, että saamme sinne tarvittavat valmiudet vuoden 2026 aikana, Rautalinko sanoo.

Patrian syyskuussa julkaiseman osavuosikatsauksen mukaan sen työntekijämäärä kasvoi syyskuun 2024 reilusta 3 600 työntekijästä syyskuuhun 2025 yli 4 050 työntekijään.

– Meillä on väki moninkertaistunut lyhyessä ajassa, ja tietysti katsomme, ettei toimituskyky olisi siitä kiinni, etteikö väki riittäisi, Esa Rautalinko kertoo.

Patria: 6x6-ajoneuvo nyt "eurooppalainen standardi"

Saksan-kauppojen myötä Patrian tilauskanta panssaroiduille 6x6-ajoneuvoille liki kaksinkertaistuu. Tähän mennessä CAVS-ohjelman kautta ajoneuvoja on tilattu noin kaksituhatta kappaletta, joista on toimitettu 250.

Hankkeeseen kuuluu seitsemän maata: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Latvia, Saksa ja Britannia. Lisäksi uuden sukupolven ajoneuvoja on käytössä Ukrainassa.

Esa Rautalinko puhuukin 6x6-ajoneuvon noususta "eurooppalaiseksi standardiksi". Vaikka Nato-maat ovat puhuneet yhteensopivista asejärjestelmistä jo pitkään, on yhteiskäyttö muuttunut todellisuudeksi vasta kevään 2022 ja Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen.

Yhteiskäytöllä tarkoitetaan sitä, että maiden valitessa samoja asejärjestelmiä ne voivat vaihtaa varaosia keskenään ja saada toisiltaan koulutusta.

Esa Rautalingon mukaan tässä suhteessa on tapahtunut kulttuurimuutos Euroopassa.

– Protektionismin linnakkeet ovat murtuneet, jotka puolustusteollisuudessa ovat aiemmin olleet todella vahvoja.

Saksa ei säästele puolustushankinnoissaan

Patriat-kaupat hyväksyttiin eilen Saksan liittopäivillä osana 50 miljardin euroa raskasta nivaskaa erilaisia puolustushankkeita.

Saksa on kuluvana vuonna muun muassa poistanut maan velkajarrun puolustusmenojen osalta. Käytännössä maa voi siis tällä hetkellä lisätä rajattomasti puolustusmenojaan.

Saksa on tuplaamassa vuosina 2025–2030 puolustusbudjettinsa edelliseen viisivuotiskauteen verrattuna. Seuraavan viiden vuoden aikana maa aikoo käyttää 650 miljardia euroa puolustusvoimiensa päivittämiseen Euroopan "vahvimmaksi tavanomaiseksi armeijaksi", kuten liittokansleri Friedrich Merz on kuvaillut.

Kasvu on ollut valtavaa, sillä vielä 2000- ja 2010-luvuilla Saksa käytti noin prosentin bkt:staan puolustusmenoihin.

Saksan tämänhetkistä varustautumista ohjaa tilannekuva, jonka mukaan Venäjä on valmis hyökkäämään muihin Nato-maihin jo vuonna 2029.

Siihen mennessä Saksa käytännössä ostaa kaiken, minkä voi nopeasti ja kohtuulliseen hintaan saada.

Keskiviikon hankintapäätöksissä painottuvat esimerkiksi sotilaiden vaatteet ja suojavarusteet, joihin aiotaan käyttää 21 miljardia euroa. Saksa ostaa myös uuden Arrow 3 -ilmapuolustusjärjestelmän Israelista, Eurofighter-hävittäjiä ja Puma-rynnäkköpanssarivaunuja.

Patrian panssariajoneuvoilla Saksa aikoo korvata vanhentunutta Fuchs-ajoneuvokalustoaan.

Myös suomalaista satelliittiosaamista hankintalistalla

Saksassa tapahtuvan Patrian 6x6-ajoneuvojen valmistus on tarkoitus alkaa vuonna 2027. Täysi tuotantokapasiteetti saavutetaan maassa vuonna 2028.

Jo ennen keskiviikkoa useat mediat uutisoivat, että suomalainen Iceye-satelliittiteknologiayhtiö olisi Patrian rinnalla hyötymässä Saksan puolustushankinnoissa.

Esimerkiksi saksalainen Der Spiegel -lehti kertoi, että Iceyen ja saksalaisen Rheinmetallin yhdessä valmistama tutkasatelliittijärjestelmä nousisi Baltiaan siellä olevien saksalaisjoukkojen selustatueksi.

Järjestelmän nimi, "Spock", tulee sanoista Space System for Persistent Operational Tracking. Spock-sopimuksen hinnaksi kerrotaan 1,76 miljardia euroa. Saksalaiset kilpailijat harmittelivat, että Iceyelle mennyttä sopimusta ei kilpailutettu.

Syyksi saksalaismediat mainitsevat, että Iceyen ja Rheinmetallin yhteisyrityksen tarjous oli "ainoa sopiva järjestelmä ottaen huomioon vaatimukset ja aikataulun".

Seuraava suurtilaus Britanniasta?

Suomalaisten puolustusyritysten kaupat Saksaan ovat intensiivisen poliittisen lobbaustyön seurausta.

Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalinko kiittelee suomalaisia poliittisia päätöksentekijöitä ja valtionjohtoa kauppojen edistämisestä.

– Kyseessä on suuri suomalainen yhteisponnistus. Dialogia Saksan kanssa käytiin todella tiiviisti koko ajan, poliittisella ja teollisuuden tasolla.

Oman asejärjestelmän asemointi standardituotteena tuo ymmärrettäviä taloudellisia etuja. Esimerkiksi Britannia kertoo harkitsevansa peräti 1 500 Patrian ajoneuvon hankintaa.

Rantalinko huomauttaa, että Saksan kanssa sopimusta hiottiin yli kolme vuotta. Britannia liittyi CAVS-hankkeeseen tämän vuoden syyskuussa, ja hän odottaa samankaltaista hankintaprosessia kuin Saksan tapauksessa.

– Katsotaan, tuleeko ensi vuonna konkretiaa tähän Britannian hankkeeseen ja kuinka ripeää päätöksenteko on. Kyllä siellä selkeä mahdollisuus (tilaukselle) on, ja siksi he ovat tähän hankkeeseen liittyneet, hän kommentoi.

Patrian CAVS-hanke on avoin Euroopan maille, joilla on samankaltaiset vaatimukset muiden osallistuvien maiden hyväksynnällä.