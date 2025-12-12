



F-35-valmistaja MTV:lle: "Suomi on meille erityinen" Suomen ensimmäinen F-35-hävittäjä suuntaamassa koelennolle joulukuussa. LOCKHEED MARTIN Julkaistu 59 minuuttia sitten Sanna Voltti sanna.voltti@mtv.fi Euroopassa on pian yli 700 F-35-hävittäjää, mikä hävittäjävalmistajan mukaan parantaa Euroopan puolustusyhteistyötä. Suomen ensimmäinen F-35 julkistetaan Texasissa ensi viikolla. Tilaisuuteen osallistuu myös tasavallan presidentti Alexander Stubb. F-35-hävittäjiä valmistavan yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin F-35-asiakasohjelman varapresidentti Marshall Shepard kertoo MTV Uutisille olevansa innoissaan ensimmäisen suomalaisen hävittäjän esittelystä. Shepardin mukaan se on tärkeä hetki korostamaan suomalaisten, amerikkalaisten ja Lockheed Martinin yhteistyötä. – Se tarkoittaa uuden aikakauden alkua Suomen ilmavoimille. Meille Lockheed Martinilla on kunnia olla mukana tässä merkkipaalussa, Shepard sanoo. Suomi on tilannut Lockheed Martinilta 64 hävittäjää. Ensimmäisen valmistuneen hävittäjän on määrä saapua Suomen ensi vuoden puolella. Kaikkien 64 uuden hävittäjän pitäisi olla Suomessa viiden vuoden kuluessa ja lentoharjoitukset alkavat pian. Koulutusta Arkansasissa, sitten Suomessa Shepardin mukaan ensimmäisen hävittäjän valmistumista seuraa "standarditoimenpiteet". Lockheed Martinin koelentäjät suorittavat sarjan koelentoja.





– Suomen ensimmäinen hävittäjä lensi tällä viikolla ensimmäistä kertaa täällä Fort Worthissa (Teksasissa). Lento oli menestys, Shepard kertoo.

Seuraavaksi hävittäjän koelentoja jatketaan, kunnes se kuljetetaan Arkansasin Ebbingiin tukikohtaan, jossa Yhdysvaltojen ilmavoimien tukema pilottikoulutus hävittäjälentäjille alkaa ensi vuoden alussa.

– Ainutlaatuista Suomen kohdalla on se, että Ebbingin koulutuksen jälkeen tulevia suomalaisia lentäjiä koulutetaan Suomessa vuodesta 2027 alkaen, Shepard kertoo.

Shepardin mukaan F-35-ohjelma tulee hyödyttämään Suomea myös taloudellisesti.

– Se luo merkittäviä pitkäaikaisia työllistymismahdollisuuksia pääasiassa Suomen ilmailu- ja teknologiateollisuudessa.

Tähän mennessä Lockheed Martin on tehnyt yhteistyötä jo yli 30 suomalaisen toimijan kanssa.

Shepardin mukaan hyvä esimerkki on, että Patria tulee valmistamaan 400 koneen eturunkoa ja lisäksi 400 kappaletta laskutelineiden ovia F-35-hävittäjille.

Valmistus alkaa ensi vuonna ja kestää vuosia. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun eturunkoja valmistetaan Yhdysvaltojen ulkopuolella.

Shepardin mukaan noista neljästäsadasta ensimmäiset asennetaan suomalaisiin koneisiin ja sen jälkeen muille asiakkaille.

– Lisäksi Suomen teolliseen pakettiin kuuluu noin 17 muuta puolustusprojektia, jotka eivät ole vain perinteisiä hävittäjäilmailun projekteja, vaan yltävät avaruusteknologiaan, tekoälyyn ja tiedustelu-, valvonta- ja maalinosoitusjärjestelmiin (ISR) sekä tuovat suorituskykyä ja hyötyä Suomen puolustukselle.

Viidennen sukupolven hävittäjä

Shepardin mukaan F35-hävittäjä on maailman edistyksellisin viidennen sukupolven hävittäjä.

Viidennen sukupolven hävittäjä on huippumoderni, monitoiminen häivehävittäjä, joka yhdistää kehittyneen sensoriteknologian, korkean tilannetietoisuuden pilotille ja koneen automaation sekä kyvyn ohjelmoitaviin ominaisuuksiin.

Hävittäjä on suunniteltu toimimaan saumattomasti verkostoituneessa ilmasodankäynnissä.

– Kuten pilottiystäväni ovat kertoneet, nämä edut tekevät selvästi eron. Stealth-ominaisuus tekee koneesta tutkan kannalta vähemmän näkyvän, ja sen sisäänrakennettu anturien valvontajärjestelmä mahdollistaa uhkien havaitsemisen ennennäkemättömällä tavalla. Nämä kyvyt pitävät lentäjän turvassa, mutta F-35:n operatiivisuus yhdessä muiden resurssien kanssa mahdollistaa tietojen jakamisen eri alustojen välillä, mikä tekee siitä entistä tuhoisamman, Shepard selittää.

F-35-hävittäjiä päivitetään ja modernisoidaan tietyin aikavälein Block-päivitysten kautta, joka pitää hävittäjän askeleen edellä.

Shepardin mukaan tuleviin päivityksiin kuuluu entistä parempia sensoreita, enemmän aseita ja myös tekoälyä tullaan hyödyntämään.

– Näillä varmistamme, että Suomi pystyy täyttämään tarpeensa vielä vuosikymmeniä eteenpäin.

700 F-35-hävittäjää Euroopassa

Natoon kuuluminen ja F-35-hävittäjien hankkiminen lisää Shepardin mukaan puolustuksen yhteistoimivuutta, koska F-35-hävittäjät kommunikoivat keskenään.

– Natoon ja F-35-ohjelmiin kuuluminen antaa Suomelle mahdollisuuden hyödyntää liittouman logistista verkostoa. F-35-järjestelmässä käytämme yhteistä varaosavarastoa, Shepard selittää.

– F-35:n arkkitehtuuri on suunniteltu tukemaan liittoumapohjaista tukikohtatoimintaa eri alueilla, mikä auttaa täyttämään operatiiviset tarpeet, vaikka alue olisi paineen alla, hän jatkaa.

F-35-hävittäjä on 20 Nato-maan valinta, 13 niistä Euroopassa. Shepardin mukaan tämä korreloituu suoraan nopeampaan ja tiiviimpään puolustusyhteistyöhön.

– Jos kelataan eteenpäin, 2030-vuonna Euroopassa tulee olemaan yli 700 F35-hävittäjää Nato-maiden kesken.

Suomen F35-hävittäjälaivasto tulee olemaan pohjoisen Euroopan suurin.

– Suomi on meille erityinen kumppani. Taloudelliset ja teolliset yhteistyösuhteet, joita olemme jo kehittäneet tämän prosessin aikana, tekevät Suomen teollisuudesta jatkossakin keskeisen kumppanin, Shepard summaa.