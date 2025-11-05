Moderni sodankäynti on muuttunut. MTV Uutiset esittelee kolme eri käyttötarkoituksiin tehtyä droonia.

Venäjän drooni-iskujen määrä Ukrainassa on kasvanut rajusti tänä vuonna. Tutkimuslaitos CSIS:n mukaan Venäjä on laukaissut yli 44 000 Shahed-tyyppistä lennokkia, mikä on nelinkertainen määrä vuoteen 2024 verrattuna.

Venäjän droonihyökkäysten lisääntyminen on muuttanut taistelukenttää, ja yhä useammin hyökkäykset kohdistuvat myös siviili-infrastruktuuriin.

Everstiluutnantti evp Olli Dahl esitteli tänään MTV Uutisten uutislähetyksessä erilaisia droonimalleja lisätyn todellisuuden eli AR-teknologian tuella.

Dahl sanoo, että droonit ovat nykytaistelussa merkittävä uhka, mutta eivät vielä kokonaan korvaa perinteistä panssarivaunutoimintaa.

– Näinkin väitetään, mutta kyllä se panssarivaunu ja panssarijoukko on edelleen suurin yhdistelmä tulivoimaa ja liikettä, jota tarvitaan, Dahl sanoo.

– Droonit ovat yksi monista uhista ja merkittävä sellainen – ja samalla myös apu panssarijoukon toiminnassa.

