Patria haluaa panssariautostaan Nato-standardin: "Ainutlaatuinen mahdollisuus"
1:01Patria uskoo osaavan työvoiman löytymiseen kotimaasta myös tilausten kasvaessa. Julkaistu 22 minuuttia sitten
Patrian panssaroitu ajoneuvo on haluttua tavaraa Euroopassa.
Suomalainen puolustusteollisuusyhtiö Patria on viime vuosina moninkertaistanut tilauksensa sekä kotimaassa että ulkomailla.
Uudet järjestelmätoimitukset, kansainväliset huoltosopimukset ja kasvava kiinnostus eurooppalaiseen puolustusyhteistyöhön ovat nostaneet yrityksen asemaa ja vauhdittaneet sen laajentumista.
Kasvua on tullut erityisesti Patrian panssaroiduista 6x6-ajoneuvoista. Yrityksessä toivotaankin, että ajoneuvo ajaisi itsensä läpi Nato-maiden standardihankintana.
Jo nyt Patrian CAVS-yhteishankintamekanismissa on mukana seitsemän maata: Suomi, Latvia, Ruotsi, Saksa, Norja, Britannia ja Tanska.
– Meillä on aivan ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä eurooppalaista standardia tästä ajoneuvosta, kommentoi Patrian Jussi Järvinen MTV Uutisille.
Järvinen toimii Patrian liiketoiminta-alueen johtajana ajoneuvojen osalta. MTV haastatteli häntä Berliinin turvallisuuskonferenssissa marraskuussa.
Hänen mukaansa ajat ovat muuttuneet niin, että Euroopassa maat laittavat omia intressejään samalle viivalle sen kanssa, mikä Euroopan tasolla on järkevää.
Sekä poliittisesti että teollisesti eurooppalaista standardointia pidetään nyt aiempaa välttämättömämpänä.
– Nyt on eurooppalaisen puolustuksen hetki. Kun rakennamme uudestaan Euroopan kykyä puolustaa itseään, on järkevää tehdä se yhdenmukaisella kalustolla, Järvinen sanoo.
Yhteishankkeista nopeutta ja huoltovarmuutta
Viimeksi tällä viikolla Ruotsi ilmoitti tilaavansa lisää Patrian 6x6-ajoneuvoja, yhteensä 94 kappaletta. Kaiken kaikkiaan sitä on tilattu yli tuhat kappaletta ympäri Eurooppaa.
Latvia on myös vienyt 6x6-ajoneuvoja omasta tuotannostaan Ukrainaan.
Yhteishankkeet mahdollistavat Järvisen mukaan myös ennakoinnin tilauspiikkien varalta.
– Kun ajoneuvot ovat samankaltaisia joka maassa, voimme varautua tilauksiin jo etukäteen. Infrastruktuuri on sama, on se sitten Saksan, Norjan tai brittien tilaus, hän kuvailee.
Järvinen kertoo Saksan roolin olevan merkittävä Patrian seuraavana suurena paikallisena tuotantoalustana.
Saksassa valmisteltava hankinta arvioidaan jopa sadoiksi, ellei tuhansiksi ajoneuvoiksi. Patrian 6x6-ajoneuvot korvaavat Bundeswehrin vanhenevaa Fuchs-ajoneuvokantaa.
Uutistoimisto Bloombergin mukaan kaupan arvo olisi toteutuessaan peräti viisi miljardia euroa.
Tuotanto alkaa Järvisen mukaan heti, kun ensimmäinen sarjasopimus on allekirjoitettu.
– Suunnittelemme saksalaisten kumppaneidemme kanssa paikallisvalmistuksen aloittamista. Tuotanto on käynnissä heti kun tarve on, hän vakuuttaa.
Järvisen mukaan tavoitteena on jäljentää Latviassa, Ruotsissa ja Tanskassa toteutettu malli, jossa ensimmäiset toimitukset on saatu ulos jo muutaman kuukauden sisällä sopimuksesta.
– Meillä on kaikki valmisteltu materiaalitasolla, jotta pystymme toimimaan nopeasti.
Osaajia löytynyt tarpeeksi Suomesta
Yksi selkeä osoitus Patrian kasvusta on se, että yhtiö on hankkinut huolto-osaamista, joka tarvitaan tulevien F-35-hävittäjien ylläpitoon Suomessa.
Jo nyt Patria huoltaa Ilmavoimien käyttämiä Hornet-hävittäjiä. Uusi huoltokiinteistö F-35:lle valmistui Nokian Linnanvuoreen lokakuussa.
Patria vastaa siellä F-35-hävittäjien moottorien kokoonpanosta, huollosta ja ylläpidosta.
Uudet tehtävät ovat merkinneet myös osaavan työvoiman haalimista yrityksen leipiin.
– Aina on tekemistä, että löydetään oikeat ihmiset, mutta toistaiseksi on onnistuttu hyvin. Meillä on työtä, jolla on merkitys — sitä ei tarvitse miettiä, Patrian Jussi Järvinen sanoo.
Patrian toinen suuri eurooppalainen ajoneuvokehityshanke on siirtymässä sarjatuotantovalmiuteen vuonna 2027.
Yli kymmenen maan FAMOUS-nimellä kulkeva yhteishanke on saanut yli 100 miljoonaa euroa Euroopan puolustusrahastolta.
– Olemme saaneet merkittävän rahoituksen suomalaiseen insinöörityöhön, Järvinen korostaa.