Suomalaisasiantuntijat: Venäjä värvää sotaan opiskelijoita ja kouluttamattomia sairaita, "kaikki kenet kiinni saa" – "kansanäänestys" voi sulkea uudet rajat jo tänään

Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri sanoo, että Venäjä on värvännyt toistaiseksi suunnilleen kaikki, ”kenet on kiinni saanut”.

– Videoiden perusteella (miehille on annettu) ruosteisia rynnäkkökivääreitä, mutta ensihoitovälineitä ei ole ollut antaa. Teoriassa Venäjällä on paljon materiaalia ja varusteita varastoissa, mutta valtaosa niistä on niin huonossa kunnossa, että niitä ei voi käyttää ennen mittavaa korjausta.

Omaehtoinen liikekannallepano toiminut virallista paremmin

Osa asevelvollisuusikäisistä on lähtenyt maasta liikekannallepanoa karkuun. Tämä Toverin ”omaehtoiseksi liikekannallepanoksi” luonnehtima liikehdintä on toiminut hänen mukaansa paljon paremmin kuin virallinen.

– Virallisten lähteiden mukaan 260 000 asevelvollisuusikäistä on poistunut maasta muutamassa päivässä, eivätkä rajat ole vieläkään kiinni, vaikka siellä asiasta kovasti keskustelua käydään. Georgian rajalla on kahden vuorokauden jono päästä yli.

Vallatuilta alueilta voidaan viedä ihmisiä sotimaan omaa kansaa vastaan

Ukrainalaisten mukaan äänestyksiin on liittynyt lukuisia väärinkäytöksiä. Ihmisiä on muun muassa kielletty poistumasta alueilta ennen kuin äänestykset on pidetty. Heitä on myös uhkailtu, viety väkisin äänestämään ja uhattu ottaa vangiksi, jos he eivät äänestä.