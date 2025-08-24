Kanadan pääministeri saapui Ukrainaan kunnioittamaan maan itsenäisyyspäivää

Ukrainassa vietetään tänään sunnuntaina neljättä itsenäisyyspäivää Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan keskellä.
Venäjä käynnisti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022.
Kanadan pääministeri Mark Carney on matkustanut Ukrainaan kunnioittaakseen maan itsenäisyyspäivää. Carney saapui Kiovaan sunnuntaina.
Carney kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että Kanada tukee Ukrainan rauhanpyrkimyksiä.
– Kanadan tuki Ukrainalle on horjumatonta. Olemme kanssanne joka askeleellanne taistelussanne itsemääräämisoikeutenne puolustamiseksi ja unelmienne toteuttamiseksi, sanoo Carney X:ssä julkaisemallaan videolla.
Venäjä käynnisti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022. Venäjä miehittää nyt noin viidesosaa Ukrainan alueesta, kun mukaan lasketaan Venäjän vuonna 2014 valtaama Krimin niemimaa.
Venäjän joukot ovat viime aikoina hitaasti edenneet syvemmälle itäiseen Ukrainaan. Lauantaina Venäjä sanoi vallanneensa kaksi kylää Donetskin alueella Itä-Ukrainassa.
Sana "rauhanneuvottelut" on toistunut viime aikoina useiden läntisten valtionjohtajien puheissa. Toiveet lähiaikoina tapahtuvasta Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin välisestä tapaamisesta ovat kuitenkin hiipumassa.