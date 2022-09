Rajavartiolaitoksen päällikkö A-studiossa: Valtaosa itärajan yli tulevista venäläisistä matkustaa Suomen kautta muihin maihin

Kostamovaaran mukaan matkustajavirrassa on selvästi aikaisempaa enemmän nuoria miehiä.

– Siellä on aikaisempaa enemmän nuoria miehiä – joista useat ovat myös kertoneet, että ovat paossa tai väistämässä liikekannallepanoa, Kostamovaara kertoi.

Liikennemäärä tasaantui maanantaina

Kostamovaaran mukaan tänä vuonna maastorajan yli on tullut 16 eri ryhmää, joissa on ollut mukana noin 25 henkilöä. Hänen mukaansa se on jonkin verran enemmän kuin aiempina vuosina.