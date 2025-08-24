Ukraina teki hyökkäyksen Suomenlahdella – video näyttää massiivisen tulipalon

Alueella syttynyttä tulipaloa pyritään saamaan hallintaan.
Ukraina on tehnyt droneiskun Laukaansuussa sijaitsevaan öljyterminaaliin Venäjällä, kertoo Leningradin alueen kuvernööri.
Kuvernöörin mukaan droneiskun sytyttämä tulipalo Novatekin terminaalissa ei ole vahingoittanut laitoksen polttoainevarastosäiliöitä.
Kyseessä on Itämeren alueen suuri polttoaineen vientiterminaali ja jalostuskompleksi. Asiasta uutisoi uutistoimisto Reuters.
Laukaansuun satama sijaitsee Suomenlahdella, lähellä Viron rajaa.
MTV
Kuvernöörin mukaan tulipaloa pyritään saamaan hallintaan. Kuvernöörin mukaan henkilövahinkoja ei ole tullut.
Venäläisten viranomaisten mukaan noin kymmenen Ukrainan droonia on ammuttu alas alueella.
Venäjä kertoo tuhonneensa kaikkiaan 95 ukrainalaista droonia viime yön aikana kolmellatoista eri alueella.
Uutinen päivittyy.