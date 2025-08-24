Tänään vietetään Ukrainan itsenäisyyspäivää

Ukrainassa vietetään tänään tänään neljättä itsenäisyyspäivää Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan keskellä.
Helsingissä Ukrainan itsenäisyyspäivää kunnioitetaan muun muassa liputuksin Senaatintorilla ja ulkoministeriön Merikasarmi-rakennuksella. Merikasarmi myös valaistaan illalla Ukrainan lipun värein sinikeltaiseksi.
Avoimessa tapahtumassa Senaatintorilla kello 15 alkaen kuullaan muun muassa pääministeri Petteri Orpoa (kok.) ja ukrainalaista musiikkia.
Lue myös: WSJ: Yhdysvallat estänyt Ukrainaa kuukausien ajan käyttämästä pitkän kantaman ohjuksia Venäjän rajojen sisälle iskemiseen
Tapahtumaan voi tuoda Ukrainan kansalliskukkia eli auringonkukkia, joista Senaatintorin portaille luodaan kukkameri.
Tilaisuuden järjestävät Helsingin seurakuntayhtymä, Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ja Mothers for peace -yhdistys yhteistyössä Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston, valtioneuvoston kanslian sekä Ukrainan suurlähetystön kanssa.
Sota kestänyt jo kolme ja puoli vuotta
Venäjä käynnisti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022. Venäjä miehittää nyt noin viidesosaa Ukrainan alueesta, kun mukaan lasketaan Venäjän vuonna 2014 valtaama Krimin niemimaa.
Venäjän joukot ovat viime aikoina hitaasti edenneet syvemmälle itäiseen Ukrainaan. Lauantaina Venäjä sanoi vallanneensa kaksi kylää Donetskin alueella Itä-Ukrainassa.
Lue myös: Venäjän ilmatorjunta pudottanut Moskovaan suunnatun droonin – useita lentokenttiä suljettu
Sana "rauhanneuvottelut" on toistunut viime aikoina useiden läntisten valtionjohtajien puheissa. Toiveet lähiaikoina tapahtuvasta Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin välisestä tapaamisesta ovat kuitenkin hiipumassa.