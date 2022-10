Ukraina etenee nopeasti itärintamalla: "Merkittävä tietoylivoima – Venäjän rekrytointiongelmat vain jäävuoren huippu"

Ukrainan joukot valtasivat lauantaina takaisin strategisesti tärkeän Lymanin kaupungin, joka on liikenteen solmukohta. Sunnuntaina ja maanantaina joukot valtasivat pienempiä alueita Donetskin ja Luhanskin hallintoalueilla. Tänään on raportoitu Ukrainan etenemisestä Hersonin alueella.

– Menestys on kiinni siitä, että Ukrainalla on tuolta alueelta merkittävä tietoylivoima. Venäläisiä joukkoja ei ole pystytty ryhmittämään tuolle alueelle niin paljon, että ne pystyisivät tekemään merkittävää vastarintaa.

– Maasto antaisi mahdollisuuden tälle, koska kyseessä on vesistölinjojen halkoma alue. Tällaiselle vesistölinjalle voitaisiin rakentaa helpostikin puolustuslinja, mutta Venäjä ei ole kyennyt sellaiseen, vaan aloite on pysynyt Ukrainalla, Maanpuolustuskorkeakoulun Paronen sanoo MTV:n haastattelussa.

Venäjän rintama sortui jo aiemmin Koillis-Ukrainassa Harkovan alueella. Syy siihen on selvä.

– Yksinkertaisesti venäläisiä joukkoja ei ole tarpeeksi rintamakilometriä kohden. Tappioita on ollut paljon. Alueelta on jouduttu myös keskittämään kesän aikana joukkoja etelään Hersonin suntaan ja Donetskin alueen suuntaan, Paronen sanoo.

Miehistöpula on seurausta siitä, että osittainen liikekannallepano ei ole vielä ehtinyt tuottaa sotilaita rintamalle. Brittitiedustelun mukaan liikekannallepano ei ole sujunut Venäjän johdon toivomalla tavalla.

Ukrainan tiedustelutiedot ylivertaisia

– Komentopaikkoja ja tykistön ryhmityksiä vastaan pystytään koko ajan käyttämään läntisen tuen tuottamaa pitkän kantaman aseistusta. Ukraina hyödyntää myös nopealla liikkeellä etenemistä. Tämä on ollut hyvä resepti viimeisen reilun kuukauden aikana ukrainalaisille.

Etelässä Hersonin suunnalla Ukraina on edennyt hitammin. Syy on Parosen mukaan se, että Venäjä on keskittynyt puolustamaan erityisesti eteläisiä alueita.